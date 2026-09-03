România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește proporția din venituri alocată donațiilor, potrivit World Giving Report 2026. În 2025, românii au oferit, în medie, echivalentul a 0,9% din veniturile lor, dacă sunt luate împreună donațiile către organizații caritabile, banii oferiți direct persoanelor aflate în dificultate și contribuțiile pentru cauze religioase. Raportul a fost realizat de Charities Aid Foundation (CAF), pe baza unui sondaj desfășurat în 105 țări.

La cercetare au participat 60.443 de persoane, intervievate între 5 ianuarie și 18 februarie 2026. Participanții au fost întrebați despre sprijinul financiar oferit în anul 2025.

Cu o medie de 0,9% din venituri alocată donațiilor, România conduce clasamentul Uniunii Europene. Pe următoarele locuri se află Croația, cu 0,8%, și Irlanda, cu 0,7%.

Media europeană a fost de 0,6% din venituri, în timp ce media mondială a ajuns la 1%.

Clasamentul oferă însă o imagine diferită atunci când sunt analizate exclusiv donațiile către organizații caritabile.

În România, 27% dintre participanții la sondaj au spus că au făcut astfel de donații în 2025. Persoanele care au donat au oferit, în medie, echivalentul a 0,4% din venituri.

Situația este diferită în Irlanda, unde peste două treimi dintre participanții la sondaj au declarat că au făcut donații către organizații caritabile.

Prin urmare, locul ocupat de România în clasamentul general nu este determinat de un număr foarte mare de persoane care donează către organizații caritabile. Rezultatul este influențat de totalul banilor oferiți prin toate formele de sprijin analizate de raport și raportarea acestora la venituri.

La nivel european, 38% dintre persoane au declarat că au donat bani către organizații caritabile. Alte 26% au oferit bani direct unor persoane aflate în nevoie, iar 14% au făcut donații pentru cauze religioase.

Raportul indică și o asociere între nivelul de generozitate și sentimentul de apartenență la comunitate.

În țările în care mai mult de 80% dintre oameni spun că au un sentiment puternic de apartenență, valoarea medie a donațiilor este de aproximativ trei ori mai mare decât în statele în care mai puțin de jumătate dintre persoane au acest sentiment.

La nivel mondial, 39% dintre persoanele care nu au făcut donații în 2025 au spus că nu și-au permis acest lucru. Procentul ajunge la 44% în țările cu venituri ridicate.

Datele arată că posibilitățile financiare reprezintă unul dintre principalii factori care influențează comportamentul de donare.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană, însă nu și în clasamentul mondial.

Nigeria ocupă prima poziție la nivel global, cu donații care au reprezentat, în medie, 2,8% din venituri. În această țară, o proporție importantă a banilor este oferită direct persoanelor și familiilor aflate în nevoie, aproximativ 45%.