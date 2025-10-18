Câte kilograme au vedetele de la Hollywood. Sunt mai slabe ca la televizor

Câte kilograme au vedetele. Fanii și admiratorii vedetelor sunt adesea curioși nu doar despre realizările lor artistice, ci și despre aspectul fizic, înălțimea și greutatea acestora. Aceștia le văd ca pe niște modele și încearcă să le adopte stilul de viață.

Considerată una dintre cele mai frumoase actrițe ale generației sale, Angelina Jolie are o prezență impunătoare pe marele ecran. Actrița măsoară aproximativ 1,69 metri și are o greutate de circa 54 de kilograme.

Silueta sa subțire, dar tonifiată, combinată cu trasăturile faciale pronunțate, a făcut-o un simbol al eleganței și senzualității. Stilul său de viață activ și dieta echilibrată contribuie la menținerea unui corp suplu, dar sănătos.

Brad Pitt este un alt exemplu de actor cu o constituție fizică remarcabilă. Măsoară 1,80 metri și cântărește aproximativ 78 de kilograme. Actorul american este cunoscut pentru rutina sa de exerciții fizice, care include antrenamente cu greutăți și cardio, pentru a menține tonusul muscular. Corpul său atletic a fost remarcat în numeroase roluri de film, de la Fight Club la Once Upon a Time in Hollywood.

Leonardo DiCaprio, starul filmelor precum Titanic și The Revenant, are o înălțime de 1,83 metri și o greutate de aproximativ 75 de kilograme. Deși corpul său nu este exagerat musculos, actorul menține o siluetă echilibrată, adaptându-se cerințelor fiecărui rol. Stilul său de viață sănătos, cu accent pe alimentația organică și sport, reflectă atenția pe care o acordă menținerii formei fizice.

Cunoscută pentru rolul Hermione Granger în seria Harry Potter, Emma Watson are o înălțime de 1,65 metri și cântărește aproximativ 53 de kilograme. Silueta sa subțire și proporțiile delicate au devenit un model de inspirație pentru multe tinere. Emma Watson promovează un stil de viață sănătos, inclusiv yoga și exerciții de tonifiere, care îi permit să își mențină o formă fizică armonioasă.

Johnny Depp, celebru pentru rolul lui Jack Sparrow în Pirates of the Caribbean, are o înălțime de 1,78 metri și o greutate de aproximativ 70 de kilograme. Actorul american a avut întotdeauna un stil de viață nonconformist, însă menține o siluetă echilibrată, cu ușoare variații în funcție de rolurile pentru filme.

Forma sa fizică îl ajută să interpreteze personaje excentrice și variate, fără a fi nevoie de transformări extreme.

Actrița cunoscută pentru rolul lui Black Widow în universul Marvel are o înălțime de 1,60 metri și cântărește aproximativ 57 de kilograme. Silueta sa este atletică, cu accent pe forță și tonus muscular. Scarlett Johansson își menține corpul printr-o combinație de antrenamente de forță, cardio și o dietă bogată în proteine, care îi permite să fie pregătită pentru orice rol fizic solicitant.

Faimos pentru rolul lui Thor, Chris Hemsworth are o înălțime de 1,90 metri și o greutate de aproximativ 91 de kilograme. Actorul australian este cunoscut pentru rutina sa intensă de antrenament, care combină greutăți, arte marțiale și cardio. Forma sa fizică impunătoare l-a transformat într-un simbol al masculinității și al puterii fizice, reflectând dedicația sa pentru rolurile de acțiune.

Jennifer Lawrence, câștigătoare a unui Oscar pentru rolul din Silver Linings Playbook, are o înălțime de 1,75 metri și cântărește aproximativ 63 de kilograme. Silueta sa naturală și proporțiile echilibrate i-au permis să interpreteze o gamă variată de personaje, de la comedie la acțiune. Actrița promovează un stil de viață sănătos și menține o rutină de exerciții moderate pentru tonifiere.

Robert Pattinson, celebru pentru rolul lui Edward Cullen în seria Twilight, are o înălțime de 1,85 metri și o greutate de aproximativ 75 de kilograme. Actorul britanic a evoluat în timp, menținând o siluetă suplă și o musculatură discretă, potrivită pentru rolurile sale dramatice și de acțiune.

Cunoscută pentru interpretarea Wonder Woman, Gal Gadot are o înălțime de 1,78 metri și cântărește aproximativ 59 de kilograme. Fosta Miss Israel are un corp tonifiat datorită antrenamentelor de arte marțiale și fitness funcțional, care îi permit să fie pregătită pentru scenele de acțiune și cascadorii.