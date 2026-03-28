Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume

Cătălin Predoiu a declarat că România se află printre cele mai sigure țări din lume, invocând date publicate de platforma Numbeo, dar și rezultatele activității Ministerului Afacerilor Interne.

Afirmația vine în urma unei analize bazate pe percepția cetățenilor privind nivelul de siguranță și criminalitate.

Datele recente arată că România are un indice al criminalității de aproximativ 32,8 și un indice de siguranță de 67,2.

Aceste valori plasează România în zona țărilor cu criminalitate redusă, conform metodologiei platformei.

În Europa, România se situează în jurul poziției 27–28 în clasamentele privind criminalitatea, sub nivelul unor state precum Franța, Belgia, Irlanda, Marea Britanie sau Germania.

În același timp, există țări considerate mai sigure, precum Austria, Elveția, Polonia sau statele nordice.

La nivel global, cele mai ridicate niveluri de criminalitate sunt atribuite unor state precum Papua Noua Guinee, Venezuela sau Haiti, unde indicele depășește 80.

Prin comparație, România se află într-o zonă considerată sigură, cu valori aproape de media superioară a siguranței.

Ministrul de Interne a prezentat și o serie de date privind activitatea structurilor din subordine.

„13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziţii domiciliare într-un an la suspecţi de infracţiuni grave. Peste 1.800 de acţiuni de amploare pentru combaterea criminalităţii organizate. 123 de grupuri infracţionale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc şi mare risc confiscate”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a menționat și măsuri suplimentare, precum extinderea capacităților de analiză a drogurilor și dezvoltarea structurilor operative.

Este important de precizat că datele utilizate provin dintr-o platformă bazată în mare parte pe percepția utilizatorilor.

Indicatorii Numbeo sunt calculați pe baza răspunsurilor oferite de cetățeni și nu reprezintă statistici oficiale ale criminalității.

Acest aspect înseamnă că valorile pot varia în funcție de percepții și nu reflectă întotdeauna situația reală măsurată prin date judiciare.

Datele disponibile confirmă că România este percepută ca o țară sigură comparativ cu multe alte state europene și globale.

Totuși, poziționarea în clasamente arată că nu se află în topul celor mai sigure țări, fiind depășită de state din Europa Centrală și de Nord.

Indicele de siguranță de aproximativ 67 indică un nivel bun, dar nu unul de top la nivel global.