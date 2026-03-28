Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume

Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume
Cătălin Predoiu a declarat că România se află printre cele mai sigure țări din lume, invocând date publicate de platforma Numbeo, dar și rezultatele activității Ministerului Afacerilor Interne.

Afirmația vine în urma unei analize bazate pe percepția cetățenilor privind nivelul de siguranță și criminalitate.

România are un nivel relativ scăzut al criminalității, potrivit Numbeo

Datele recente arată că România are un indice al criminalității de aproximativ 32,8 și un indice de siguranță de 67,2.

Aceste valori plasează România în zona țărilor cu criminalitate redusă, conform metodologiei platformei.

Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
În Europa, România se situează în jurul poziției 27–28 în clasamentele privind criminalitatea, sub nivelul unor state precum Franța, Belgia, Irlanda, Marea Britanie sau Germania.

În același timp, există țări considerate mai sigure, precum Austria, Elveția, Polonia sau statele nordice.

Comparativ global, România stă mult mai bine decât statele cu risc ridicat

La nivel global, cele mai ridicate niveluri de criminalitate sunt atribuite unor state precum Papua Noua Guinee, Venezuela sau Haiti, unde indicele depășește 80.

Prin comparație, România se află într-o zonă considerată sigură, cu valori aproape de media superioară a siguranței.

Sursă foto: Facebook

Predoiu invocă rezultatele MAI în combaterea criminalității

Ministrul de Interne a prezentat și o serie de date privind activitatea structurilor din subordine.

„13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziţii domiciliare într-un an la suspecţi de infracţiuni grave. Peste 1.800 de acţiuni de amploare pentru combaterea criminalităţii organizate. 123 de grupuri infracţionale destructurate. Peste 3 tone de droguri de risc şi mare risc confiscate”, a declarat Cătălin Predoiu.

Acesta a menționat și măsuri suplimentare, precum extinderea capacităților de analiză a drogurilor și dezvoltarea structurilor operative.

Datele Numbeo reflectă percepții, nu statistici oficiale

Este important de precizat că datele utilizate provin dintr-o platformă bazată în mare parte pe percepția utilizatorilor.

Indicatorii Numbeo sunt calculați pe baza răspunsurilor oferite de cetățeni și nu reprezintă statistici oficiale ale criminalității.

Acest aspect înseamnă că valorile pot varia în funcție de percepții și nu reflectă întotdeauna situația reală măsurată prin date judiciare.

România, considerată o țară relativ sigură, dar nu în topul absolut

Datele disponibile confirmă că România este percepută ca o țară sigură comparativ cu multe alte state europene și globale.

Totuși, poziționarea în clasamente arată că nu se află în topul celor mai sigure țări, fiind depășită de state din Europa Centrală și de Nord.

Indicele de siguranță de aproximativ 67 indică un nivel bun, dar nu unul de top la nivel global.

11:47 - Fostul bucătar al echipei naționale, dezvăluiri despre Eugen Barbu și Vadim Tudor
11:40 - Cătălin Predoiu susține că România este printre cele mai sigure țări din lume
11:25 - Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
11:17 - Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară
11:08 - Temperatura scade considerabil în București. Termometrele se apropie de 0 grade
11:01 - Atac cu drone asupra unei rafinării din Iaroslavl. Infrastructura energetică rusă, din nou vizată

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
