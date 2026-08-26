Fanii Eurovision care își doresc să urmărească din arenă ediția din 2027, găzduită de Burgas, Bulgaria, ar putea plăti sume importante pentru cele mai bune locuri. Dacă nivelul tarifelor va fi similar celui practicat la ediția de la Viena din 2026, cele mai scumpe bilete pentru marea finală ar putea ajunge la aproximativ 360 de euro. Pentru moment, Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) nu a anunțat tarifele oficiale pentru Eurovision 2027.

Prin urmare, suma reprezintă doar o estimare pornind de la prețurile practicate la ediția precedentă și nu un tarif stabilit pentru concursul de la Burgas.

La ediția organizată la Viena, cele mai accesibile bilete au fost cele pentru repetițiile de după-amiază, pentru care prețurile au pornit de la 15 euro.

La polul opus s-au aflat biletele pentru marea finală. Un loc din Golden Circle, zona aflată în apropierea scenei, a costat 360 de euro.

Diferențele mari de preț au fost influențate de tipul spectacolului și de poziția locului în arenă. Repetițiile au oferit o variantă mai ieftină pentru cei interesați de experiența Eurovision, în timp ce finala live a atras cele mai mari tarife.

Cererea ridicată pentru biletele Eurovision a alimentat și piața secundară. Unele dintre cele mai căutate bilete de la ediția din 2026 au fost oferite ulterior pentru aproximativ 1.400 de euro.

Prețurile de pe piața neoficială nu sunt stabilite de organizatorii Eurovision și pot fi de câteva ori mai mari decât tarifele oficiale. Acestea reprezintă sumele solicitate de persoane care revând biletele.

Fanii sunt sfătuiți să cumpere bilete numai prin canalele oficiale și să evite ofertele apărute înainte ca organizatorii să anunțe începerea vânzărilor.

La Burgas sunt programate trei transmisiuni televizate principale: cele două semifinale, care vor avea loc pe 11 și 13 mai 2027, și marea finală, programată pentru 15 mai.

Fiecare dintre cele trei seri televizate va fi precedată de câte două spectacole preliminare. În total, publicul va avea la dispoziție nouă reprezentații pentru care vor fi puse în vânzare bilete.

EBU nu a comunicat încă prețurile, categoriile de bilete, sectoarele disponibile sau data exactă la care va începe vânzarea.

Biletele pentru Eurovision 2027 nu sunt disponibile în acest moment. Site-ul oficial al concursului îi avertizează deja pe fani să fie atenți la eventualele oferte care apar înainte de anunțul oficial al organizatorilor.

Astfel de anunțuri pot fi asociate cu tentative de fraudă sau cu revânzări neautorizate, motiv pentru care cumpărătorii ar trebui să aștepte deschiderea oficială a vânzărilor.

Ediția din 2026 a arătat cât de mare este interesul publicului pentru Eurovision. Biletele pentru marea finală de la Viena s-au epuizat la numai 14 minute după deschiderea vânzărilor, pe 13 ianuarie.

Cele două semifinale au fost sold out în aproximativ 20 de minute. În prima oră au dispărut din vânzare biletele pentru toate cele nouă spectacole.

Ulterior, organizatorii au pus la dispoziție și bilete suplimentare. Viteza cu care au fost cumpărate primele bilete a arătat însă diferența dintre cererea foarte mare și numărul limitat de locuri disponibile în arenă.

Arena Burgas are o capacitate nominală de aproximativ 15.000 de persoane. Pentru spectacolele Eurovision, numărul efectiv de spectatori ar putea fi însă mai apropiat de 10.000.

Cifra finală va depinde de configurația aleasă pentru eveniment. Scena, spațiile destinate artiștilor, echipamentele de televiziune, coridoarele tehnice și platformele necesare producției vor ocupa o parte din suprafața arenei.

Din acest motiv, capacitatea maximă a unei săli nu reprezintă automat și numărul de locuri disponibile pentru public la Eurovision.

Concursul este conceput în primul rând pentru transmisia televizată, iar organizarea diferă de cea a unui concert obișnuit.

Camerele de filmare au nevoie de poziții dedicate, luminile trebuie amplasate astfel încât să susțină cadrele televizate, iar scena și instalațiile tehnice sunt construite în funcție de producția transmisă către publicul de acasă.

Toate aceste elemente reduc spațiul care poate fi folosit pentru spectatori și explică de ce numărul de bilete disponibile poate fi semnificativ mai mic decât capacitatea nominală a arenei.

Structura prețurilor de la Viena a arătat că tipul spectacolului și poziția în arenă influențează puternic costul unui bilet.

Repetițiile de după-amiază au reprezentat cea mai accesibilă opțiune, cu tarife de la 15 euro. În schimb, pentru finala live și în special pentru locurile din apropierea scenei, prețurile au fost mult mai ridicate.

Fanii care își doresc doar să vadă spectacolul pot lua în calcul una dintre repetiții. Pentru cei care vor să fie în arenă în seara în care este desemnat câștigătorul, concurența pentru biletele cele mai bune este însă mult mai mare.

În acest moment, nu există un preț oficial pentru biletele Eurovision 2027. Suma de 360 de euro este doar un reper rezultat din cel mai scump bilet disponibil la finala de la Viena.