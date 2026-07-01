Criza politică din România rămâne o ecuație cu multe necunoscute, chiar și pentru cel care conduce în acest moment Executivul de la București. Premierul interimar Ilie Bolojan a recunoscut deschis că este extrem de dificil de anticipat momentul în care se va pune capăt actualului blocaj guvernamental. Șeful interimar al Guvernului a subliniat că prelungirea acestei stări de incertitudine afectează direct credibilitatea țării în fața partenerilor externi și pune în pericol fondurile europene.

Într-o intervenție recentă în cadrul unui podcast, Ilie Bolojan a explicat de ce nu se poate aventura în avansarea unor termene stricte pentru deblocarea situației. Această incertitudine prelungită riscă să complice gestionarea marilor proiecte naționale.

Conform explicațiilor oferite de premierul interimar, capacitatea de a previziona finalul crizei este limitată de factori care depășesc aria sa de control. Acesta a evidențiat însă avantajele majore pe care le-ar aduce o rezolvare rapidă a tensiunilor politice de pe scena publică.

„Aş putea să fac estimări pentru lucruri care depind de acţiunea mea sau lucruri care pot fi controlate. Dar e greu să fac astfel de estimări, spun însă cât se poate de corect. Cu cât avem un guvern cu depline puteri mai repede, cu atât se rezolvă câteva lucruri. În primul rând, agenţiile de rating, partenerii noştri, un guvern care generează credibilitate, ştiu care-i direcţia în care mergem.

Cu cât acest guvern este mai repede instalat, elimină riscurile unui dezacord politic pe principalele proiecte care ţin de PNRR, pentru că îşi poate asuma răspunderea chiar într'o sesiune extraordinară la jumătatea lunii, la început de august”, a precizat premierul interimar.

Armistițiu fragil pe scena politică din România În ciuda urgenței semnalate, oficialul a recunoscut că deznodământul nu se profilează la orizont în următoarele zile. Totuși, actualul context oferit de perioada estivală ar putea aduce o acalmie temporară în disputa dintre taberele politice.

Ilie Bolojan a menţionat că îi este greu să spună dacă se va întâmpla asta în două săptămâni, în trei săptămâni.

„Acum, oricum, pare o pauză de aproximativ două săptămâni, în care sper că înţelepciunea politică va face ca declaraţiile să se reducă ca intensitate, în care sper că înţelepciunea şi responsabilitatea pentru ţara asta totuşi va prevala, pentru că nu e de glumă”.

Miza cea mai mare a prelungirii acestei stări de provizorat rămâne, în opinia premierului interimar, riscul major de a compromite finanțările externe, în special cele legate de Planul Național de Redresare și Reziliență. Consecințele economice ar fi decontate de întreaga societate, deși politicienii vor încerca să evite asumarea eșecului.

Potrivit lui Bolojan, „calculele cinice nu ajută la nimic şi dacă România va pierde nişte finanţări, toată lumea va încerca să fugă din poza responsabililor”.

În finalul intervenției sale, premierul interimar a lansat un atac subtil către cei care alimentează blocajul actual fără a pune pe masă opțiuni viabile pentru ieșirea din impas.

„E foarte simplu să identifici vinovaţi când ai generat crize şi nu ai venit cu nişte soluţii serioase”, a mai spus Ilie Bolojan.