Deși cei mai mulți români susțin că știu cum trebuie să procedeze în cazul unui cutremur, puțini au luat măsuri concrete pentru o astfel de situație. Doar 44% au discutat cu familia și au stabilit un plan de acțiune, iar 40% au pregătit un kit de prim ajutor, potrivit unui studiu realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Cercetarea arată că 88% dintre respondenți consideră că știu ce trebuie să facă în cazul unui seism. Cu toate acestea, diferența dintre nivelul declarat de informare și măsurile luate efectiv evidențiază nevoia unei mai bune pregătiri a populației pentru situații de urgență.

Încrederea românilor în siguranța propriilor locuințe este ridicată. Potrivit studiului, 76% dintre respondenți consideră că imobilele în care locuiesc sunt rezistente la cutremur. Dintre aceștia, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% le consideră „rezistente”.

Reprezentanții UNSAR atrag atenția că această percepție nu ar trebui să înlocuiască măsurile de prevenție. Un cutremur poate provoca pagube importante, cu efecte atât asupra siguranței oamenilor, cât și asupra situației financiare a familiilor afectate.

De aceea, pregătirea pentru un astfel de eveniment presupune atât stabilirea unor măsuri concrete de siguranță, cât și identificarea unor soluții pentru acoperirea eventualelor pierderi materiale.

Pe parcursul lunii octombrie, UNSAR derulează campania „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, prin care urmărește să atragă atenția asupra prevenirii riscurilor și protejării financiare a locuințelor.

Inițiativa încurajează familiile să discute despre pașii pe care trebuie să îi urmeze în cazul unui cutremur, să pregătească din timp un kit de prim ajutor și să analizeze variantele de asigurare disponibile.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanța pregătirii pentru un astfel de eveniment. Un seism poate avea consecințe majore asupra siguranței oamenilor și asupra stabilității financiare a familiilor afectate. De aceea, prevenția și protecția financiară trebuie să meargă împreună”, a declarat Alexandru CIUNCAN, Președinte & Director General UNSAR.

La rândul său, Alina BĂRBULESCU, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a subliniat importanța trecerii de la informare la măsuri concrete.

„Prin «Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi», ne dorim să încurajăm românii să treacă de la conștientizarea riscurilor la acțiuni concrete. Un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp și o asigurare adecvată a locuinței sunt măsuri care pot face diferența în cazul unui eveniment neprevăzut”, a spus Alina BĂRBULESCU.

În România, polița obligatorie PAD oferă protecție financiară, în limitele stabilite de lege, pentru pagubele provocate locuințelor de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren.

Proprietarii pot opta și pentru asigurări facultative, care oferă o acoperire mai extinsă, în funcție de condițiile contractuale și de valoarea asigurată a clădirii sau a bunurilor.

Aceste polițe pot acoperi pagube provocate de dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri și inundații cauzate de avarii ale instalațiilor de apă și canalizare, climatizare sau termoficare. În funcție de contract, protecția poate include și defecțiuni ale centralei termice ori daune produse echipamentelor electronice și electrocasnice.

Există, de asemenea, soluții de asigurare pentru diferite categorii de bunuri din locuință și pentru răspunderea civilă față de vecini, în cazul producerii accidentale a unor pagube.

Înființată în 1994, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 23 de companii din domeniu, care dețin peste 90% din piața locală de asigurări.

Organizația urmărește reprezentarea intereselor asigurătorilor și reasigurătorilor, îmbunătățirea cadrului legislativ și susținerea dezvoltării industriei de profil. Din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe.

Potrivit organizației, asigurătorii din România plătesc despăgubiri în valoare de 7,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.