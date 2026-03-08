Social

Cât de convenabil este să închiriezi o mașină în 2026, în București

Cât de convenabil este să închiriezi o mașină în 2026, în București
În 2026, închirierea unei mașini în București continuă să fie o opțiune practică și accesibilă, cu tarife pornind de la 15–30 € pe zi. Ce trebuie să știe șoferii despre costuri, asigurări și formalități.

Prețuri accesibile pentru închirierea unei mașini în București, în 2026

În București, tarifele pentru închirierea unei mașini în 2026 sunt relativ accesibile. Mașinile compacte/economice pot fi închiriate pentru aproximativ 15–30 € pe zi, în funcție de companie și de sezon. Comparatoarele online arată uneori oferte mai mici, chiar de 4 € pe zi, însă astfel de prețuri sunt rare și pot ascunde condiții stricte privind depozitul sau asigurările.

Rezervările făcute din timp și evitarea perioadelor de vârf, precum vacanțele de vară, contribuie la obținerea unor tarife mai bune.

Formalitățile implică depozit și asigurări

Majoritatea agențiilor cer un depozit pe card, care rămâne blocat până la returnarea mașinii. Suma variază în funcție de tipul vehiculului și pachetul de asigurare, fiind, în general, de câteva sute de euro.

Este esențial ca șoferii să verifice ce include prețul închirierii, de la asigurarea CDW și kilometrii nelimitați până la eventualele taxe de aeroport. Claritatea acestor detalii ajută la evitarea surprizelor neplăcute la predarea mașinii.

locuri de parcare,

Mașini care staționează. Sursa foto: evz.ro

Libertatea de deplasare rămâne un avantaj major

Închirierea unei mașini oferă flexibilitate totală pentru deplasări prin oraș și pentru excursii în afara Bucureștiului.

Pentru perioade de o săptămână sau mai mult, tariful zilnic scade semnificativ, ceea ce face această opțiune mai rentabilă decât utilizarea zilnică a transportului public sau a serviciilor de ride-sharing.

Traficul și parcarea sunt provocări persistente

Traficul intens din București, mai ales în orele de vârf, poate afecta experiența șoferilor. Găsirea unui loc de parcare în centru poate fi dificilă și costisitoare.

De asemenea, ofertele extrem de ieftine pot fi înșelătoare sau pot include costuri ascunse, ceea ce necesită atenție sporită în alegerea agenției de închirieri.

Opțiuni de companii de închiriere mașini în București, în 2026

Printre firmele locale cu recenzii pozitive se numără PriceCarZ, cunoscută pentru flota sa extinsă și popularitatea ridicată în rândul clienților. Wlc Rent a Car București se bucură, de asemenea, de recomandări numeroase online, iar Rapid Rent a Car București menține un rating bun.

La rândul ei, CAR RENTAL BUCHAREST se remarcă prin recenziile excelente ale utilizatorilor. Alături de acestea, Ascar Rent a Car și Bsmart oferă servicii recomandate pe baza experiențelor clienților, în timp ce Partner Rent A Car sau PEC COM 97 SRL reprezintă alte opțiuni locale bine cotate.

Pentru cei care preferă să ridice mașina imediat după sosirea la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, există birouri dedicate precum Autorom Rent a Car, DUO Rent A Car, Top Rent A Car Bucharest Airport Otopeni și Premium Rent a Car. Aceste companii oferă preluare facilă la terminal, ceea ce simplifică procesul de închiriere pentru călători.

