Intrarea pe piața muncii poate fi o provocare pentru mulți tineri care termină facultatea și își doresc să profeseze în domeniul pentru care s-au pregătit. Chiar și după ani de studiu și examene dificile, găsirea unui loc de muncă potrivit nu este întotdeauna ușoară, iar primele oferte salariale pot fi sub așteptările absolvenților. O tânără absolventă de Drept a povestit pe TikTok prin ce trece prietena ei, care a promovat examenul de Barou recent.

Deși a promovat examenul de Barou cu o notă mare, aceasta a întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Tânăra a mărturisit că prietena ei a trimis CV-uri la mai multe cabinete de avocatură, însă a primit o singură ofertă de angajare, cu un salariu lunar de 4.500 de lei, din care i-ar rămâne aproximativ 3.000 de lei după plata taxelor.

Tânăra și-a exprimat nemulțumirea față de această situație și a lansat un apel către cei care au un cabinet de avocatură.

Tânăra care a făcut publică situația prietenei sale a absolvit, la rândul ei, Facultatea de Drept. Din această perspectivă, ea vorbește despre efortul necesar pentru a termina facultatea și pentru a obține rezultatele dorite la examene.

„Am terminat Dreptul și știu cât de provocatoare poate deveni această facultate, cât de stresant este, câte compromisuri trebuie să faci în acești patru ani și cât de mult trebuie să înveți ca să termini, să dai licența și, nu în ultimul rând, să iei Baroul, mai ales cu o notă mare, așa cum a luat ea. Nu îmi vine să cred că a aplicat în atât de multe locuri, iar singura ofertă de angajare a fost cu suma de 4.500 de lei, din care 1.500 se duc către taxe. Se pare că, la finalul lunii, un avocat stagiar rămâne cu 3.000 de lei. Mi se pare incredibil. Pur și simplu, văd o jignire la adresa studenților care învață patru ani de zile. Nu mai vorbesc despre master, despre o investiție constantă în educație”, a povestit ea.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a actualizat în 2026 ghidul orientativ al onorariilor minimale recomandate pentru serviciile prestate de avocați. Modificarea vizează tarifele pentru diferite activități juridice, de la consultații și redactarea documentelor până la reprezentarea clienților în instanță.

Potrivit Hotărârii Consiliului UNBR nr. 336 din 18 iunie 2026, onorariile prevăzute în ghid au fost actualizate cu 10,85%, prin raportare la indicele prețurilor de consum pentru perioada mai 2025 – mai 2026. Noile valori sunt rotunjite în plus la multiplu de 10 lei.

Ghidul publicat de UNBR oferă repere pentru stabilirea onorariilor aferente serviciilor juridice. Documentul cuprinde mai multe tipuri de activități, iar valorile recomandate pot varia în funcție de natura și complexitatea serviciilor solicitate.

Actualizarea urmărește ajustarea sumelor prevăzute în ghid la evoluția prețurilor. Cu toate acestea, valorile indicate nu reprezintă salariile avocaților și nici veniturile pe care aceștia le obțin în fiecare lună.

Onorariul final depinde de serviciul prestat, de complexitatea cauzei și de înțelegerea dintre avocat și client.

Veniturile unui avocat cu experiență pot varia considerabil în funcție de forma de exercitare a profesiei, de numărul clienților, de tipul dosarelor și de specializarea aleasă.

Un avocat care lucrează într-o societate de avocatură poate avea un venit lunar stabilit prin contract, în timp ce un avocat care își desfășoară activitatea prin propriul cabinet obține venituri din onorariile încasate și suportă cheltuielile aferente activității profesionale.

Ghidul oficial poate fi consultat pe site-ul UNBR: Hotărârea nr. 336/2026 și actualizarea onorariilor minimale recomandate⁠￼.