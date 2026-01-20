Judecătorul Alin Ene a publicat salariile din justiție: Cât plătește statul pentru fiecare dosar soluționat

Judecătorul Alin Ene, membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a prezentat un calcul al salariilor și sporurilor din justiție. Potrivit acestuia, un judecător definitiv de la o judecătorie are un venit net lunar, cu toate sporurile incluse, de 11.263 de lei. El a scris, pe pagina sa deFacebook, că salariile sunt cuprinse între aproximativ 7.000 de lei la început de carieră și 16.000 de lei după 20 de ani. Venitul net anual se ridică la 135.156 de lei.

Referindu-se la volumul de muncă, Alin Ene a arătat că, în 2024, „1.918.083 de dosare au fost soluționate de 1.796 de judecători de la judecătorii. Au gestionat în total peste 2,7 milioane de dosare, dar ne raportăm doar la cele soluționate.” Aceasta înseamnă că fiecare judecător a soluționat, în medie, 1.068 de dosare pe an.

Judecătorul a explicat raportul dintre salariul anual și numărul de dosare soluționate: „135.156 lei împărțit la 1.068 dosare înseamnă 126 de lei pentru fiecare dosar soluționat. Aceasta este suma pe care o plătește statul pentru ca un judecător să analizeze probele, să audieze martorii, să asculte argumentele și să aplice legea.”

Alin Ene a făcut o paralelă cu cheltuielile uzuale ale cetățenilor: „Oare cât au plătit aceiași cetățeni în 2024 pentru o masă pentru două persoane la un fast-food, pentru jumătate de plin de rezervor la o mașină mică sau pentru o oră de manoperă la un service auto? Aceasta este valoarea la care prețuim, în practică, o hotărâre judecătorească, cu toate implicațiile ei: timp, responsabilitate, consecințe pentru oameni, pentru firme, pentru patrimoniu, pentru libertăți.”

Judecătorul a adresat și o întrebare pentru cetățeni, invitându-i să compare costurile reale ale propriilor dosare: „Cât te-a costat, de fapt, dosarul tău în 2024? Judecătorul care ți l-a soluționat a primit, în medie, 126 de lei pentru munca depusă. Dar tu și partea adversă cât ați plătit într-un singur dosar pentru proceduri prealabile, taxă de timbru, avocat, expert, notar, executor judecătoresc, deplasări la instanță sau obținerea de documente de la autorități?”

Alin Ene a precizat că postarea sa „nu este despre pensii, nu contestă nivelul veniturilor din magistratură și nu îl compară cu alte venituri. Scopul ei este să arate la cât este evaluat, în realitate, actul de justiție în România, dincolo de cifrele convenabile și manipulatoare prezentate în spațiul public. Sigur că evaluarea ar fi alta dacă volumul de muncă ar fi unul uman, rezonabil, comparabil cu media europeană. Dar despre asta vom vorbi odată cu normarea activității”.