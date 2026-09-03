Social

Cassandra Wilson a murit la 70 de ani. Cariera celebrei cântărețe de jazz, laureată de două ori cu Grammy

Comentează știrea
Cassandra Wilson a murit la 70 de ani. Cariera celebrei cântărețe de jazz, laureată de două ori cu GrammySursa foto: Arhiva Evz
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Cassandra Wilson, una dintre cele mai cunoscute cântărețe americane de jazz și laureată de două ori a premiilor Grammy 

, a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani. Artista s-a stins în Jackson, Mississippi, orașul său natal, a anunțat agentul acesteia.

Cântăreața a murit la domiciliu, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul său, Robert Torre. Acesta a descris-o drept o „artistă de jazz legendară” și a precizat că plecarea sa a avut loc în liniște.

Cauza decesului nu a fost făcută publică. Reprezentantul artistei a cerut respectarea intimității familiei în această perioadă.

Cassandra Wilson, o voce inconfundabilă

Cassandra Wilson a avut o carieră de aproximativ trei decenii, în care s-a remarcat nu doar ca interpretă, ci și ca producătoare și compozitoare. Artista era cunoscută pe plan internațional pentru vocea sa gravă și expresivă de contralto, devenită una dintre principalele sale semnături artistice.

De-a lungul carierei, Wilson a colaborat cu nume importante ale jazzului american, printre care Steve Coleman și Wynton Marsalis.

Două premii Grammy

Cassandra Wilson a fost recompensată de două ori cu premiul Grammy.

În 1997, artista a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz, pentru piesa „New Moon Daughter”. Doisprezece ani mai târziu, în 2009, a primit un al doilea Grammy, de această dată pentru cel mai bun album, pentru „Loverly”.

Prin activitatea sa de-a lungul mai multor decenii, Cassandra Wilson a devenit una dintre vocile importante ale jazzului american contemporan.

Stiri calde

10:24 - Premiul de 120.000 de euro de la „Românii au talent” a fost deja folosit. Ce a făcut trupa ReBorn cu banii

10:14 - Se schimbă regulile la frontierele UE. Ce trebuie să știe călătorii începând de duminică, 6 septembrie

10:06 - Bucureștiul, în topul destinațiilor accesibile din Europa. Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar pentru un...

09:55 - Scumpirile continuă la pompă. Benzina a ajuns la un preț record

09:46 - Mourinho, uluit după înfrângerea lui Real Madrid: „Uneori pierzi și nu știi de ce”

09:37 - Restricții pe Transfăgărășan. Șoferii nu pot circula între Vidraru și Bâlea Lac

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale