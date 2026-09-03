Cassandra Wilson, una dintre cele mai cunoscute cântărețe americane de jazz și laureată de două ori a premiilor Grammy

, a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani. Artista s-a stins în Jackson, Mississippi, orașul său natal, a anunțat agentul acesteia.

Cântăreața a murit la domiciliu, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul său, Robert Torre. Acesta a descris-o drept o „artistă de jazz legendară” și a precizat că plecarea sa a avut loc în liniște.

Cauza decesului nu a fost făcută publică. Reprezentantul artistei a cerut respectarea intimității familiei în această perioadă.

Cassandra Wilson a avut o carieră de aproximativ trei decenii, în care s-a remarcat nu doar ca interpretă, ci și ca producătoare și compozitoare. Artista era cunoscută pe plan internațional pentru vocea sa gravă și expresivă de contralto, devenită una dintre principalele sale semnături artistice.

De-a lungul carierei, Wilson a colaborat cu nume importante ale jazzului american, printre care Steve Coleman și Wynton Marsalis.

Cassandra Wilson a fost recompensată de două ori cu premiul Grammy.

În 1997, artista a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz, pentru piesa „New Moon Daughter”. Doisprezece ani mai târziu, în 2009, a primit un al doilea Grammy, de această dată pentru cel mai bun album, pentru „Loverly”.

Prin activitatea sa de-a lungul mai multor decenii, Cassandra Wilson a devenit una dintre vocile importante ale jazzului american contemporan.