Monden Carmen Șerban ar fi avut un amant celebru. O răsfăța ca pe regine







Leo de la Strehaia a povestit recent că a avut o relație extraconjugală cu Carmen Șerban. Cei doi ar fi fost un cuplu timp șapte ani, perioadă în care acesta era căsătorit cu Anca, prima sa soție. El a spus că a iubit-o nebunește pe artistă, dar că n-a avut curajul să-i recunoască acest lucru soției sale.

A iubit-o nebunește pe Carmen Șerban

Leo a spus că a vrut să își lase familia pentru marea lui iubire, Carmen Șerban. Cei doi au încercat să obțină vize pentru a pleca împreună în Statele Unite, însă doar artista a primit aprobarea. Ea a ales să plece în străinătate și să încheie relația cu Leo, chiar dacă erau sentimente la mijloc.

N-a avut curaj să-i recunoască soției

„Eu am iubit-o pe Carmen rău de tot. În momentul acela, eu am stat cu ea vreo șapte ani. Dar ca să știe toată lumea. Carmen Șerban a fost amanta mea. Eu eram însurat cu Anca, iar Carmen a fost amanta. Am vrut să plec de acasă cu Carmen în America, am vrut să mă mut cu ea în America și am fost la Ambasada Americană și ei i-a dat viza și mie nu mi-a dat.

Și s-a rugat de mine să o las să plece și a plecat cu Adrian și cu formația, a plecat în America. Nu am avut curajul să-i spun soției că m-am îndrăgostit. Nici în ziua de azi nu i-am zis”, a mărturisit Leo de la Strehaia, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

A ajutat-o mult în carieră

Leo de la Strehaia a mai spus că a plătit diferiți artiști pentru a cânta cu Carmen și că a ajutat-o foarte mult în carieră.

„Eu am început să bag banii în lăutări datorită lui Carmen Șerban pentru că a fost gagica mea! A fost iubita mea și din cauza ei băgam banii în lăutari. Plăteam lăutarii ca să cânte cu ea. Îl plăteam pe Adrian Minune sute de mii de mărci la vremea aia”, a declarat Leo.