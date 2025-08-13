Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL-uri. Ministerul Finanțelor schimbă regulile
- Maria Dima
- 13 august 2025, 15:40
Ministerul Finanțelor propune introducerea unui capital social minim de 8.000 de lei pentru societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL), potrivit celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsura ar urma să ofere statului o pârghie suplimentară pentru recuperarea banilor de la firmele care intră în insolvență sau își încetează activitatea.
De la 1 leu la 8.000 de lei
În prezent, un SRL se poate înființa cu un capital social simbolic de 1 leu, după ce în 2020 a fost eliminată cerința minimă anterioară de 200 de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această sumă extrem de mică limitează șansele statului de a recupera creanțe în cazul companiilor care ajung în inactivitate, insolvență sau dizolvare.
„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, ci 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social de 1 leu, statul are foarte puține resurse pentru a recupera în momentul în care acestea intră în proceduri de închidere. Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social inițial, care din 1990 până astăzi nu a fost modificat”, a declarat ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă.
Norme tranzitorii pentru aplicare
Noua regulă nu va intra în vigoare imediat, urmând să fie introduse norme tranzitorii pentru ca firmele să aibă timp să se conformeze.
Ministrul Nazare a precizat că banii depuși ca capital social vor rămâne la dispoziția companiei și pot fi folosiți în activitatea curentă, însă în cazul insolvenței, statul va putea recupera aceste sume.
