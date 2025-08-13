Economie Capital social minim de 8.000 de lei pentru SRL-uri. Ministerul Finanțelor schimbă regulile







Ministerul Finanțelor propune introducerea unui capital social minim de 8.000 de lei pentru societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL), potrivit celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsura ar urma să ofere statului o pârghie suplimentară pentru recuperarea banilor de la firmele care intră în insolvență sau își încetează activitatea.

În prezent, un SRL se poate înființa cu un capital social simbolic de 1 leu, după ce în 2020 a fost eliminată cerința minimă anterioară de 200 de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această sumă extrem de mică limitează șansele statului de a recupera creanțe în cazul companiilor care ajung în inactivitate, insolvență sau dizolvare.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, ci 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social de 1 leu, statul are foarte puține resurse pentru a recupera în momentul în care acestea intră în proceduri de închidere. Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social inițial, care din 1990 până astăzi nu a fost modificat”, a declarat ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă.

Noua regulă nu va intra în vigoare imediat, urmând să fie introduse norme tranzitorii pentru ca firmele să aibă timp să se conformeze.

Ministrul Nazare a precizat că banii depuși ca capital social vor rămâne la dispoziția companiei și pot fi folosiți în activitatea curentă, însă în cazul insolvenței, statul va putea recupera aceste sume.