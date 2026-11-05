Niculae Danciu, interpretul de manele cunoscut drept „Segher”, s-ar număra printre persoanele vizate de o anchetă DIICOT privind exploatarea sexuală a unor femei în Germania, potrivit unor surse judiciare citate de România TV. Procurorii au anunțat percheziții în București, Ilfov, Buzău și în străinătate, într-un dosar privind o grupare care ar fi obținut peste trei milioane de euro. Cântărețul este tatăl lui Mario Danciu, tânărul judecat în dosarul accidentului mortal din Pantelimon, produs în 2024.

Niculae Danciu, cunoscut în lumea manelelor sub numele de scenă „Segher”, ar fi implicat într-o anchetă privind o grupare suspectată că ar fi obținut bani din exploatarea sexuală a unor femei în Germania.

Informațiile despre identitatea interpretului au fost prezentate de România TV, care citează surse judiciare. Potrivit relatării, anchetatorii verifică activitatea unor persoane care ar fi trimis femei în Germania pentru practicarea prostituției și ar fi încasat ulterior sumele câștigate de acestea.

În dosar sunt menționate și persoane asociate grupării cunoscute drept clanul Burtea, din Sectorul 3 al Capitalei. Sursele citate de postul de televiziune susțin că Niculae Danciu ar fi primit, numai în ultima lună, cel puțin 30.000 de euro de la o femeie care practica prostituția în Germania. Aceasta ar fi avut și o relație sentimentală cu interpretul, iar banii obținuți din prostituție ar fi ajuns la acesta.

Informațiile privind suma și presupusa relație provin din sursele judiciare citate de România TV și nu reprezintă constatări ale unei instanțe.

Ancheta DIICOT privește o presupusă grupare care ar fi exploatat sexual aproximativ 30 de tinere. Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, procurorii au anunțat 36 de percheziții în București și județele Ilfov și Buzău, precum și alte 21 de percheziții în Germania și Austria.

Cercetările urmăresc stabilirea modului în care ar fi funcționat gruparea și identificarea persoanelor implicate în exploatarea femeilor.

Anchetatorii suspectează că membrii rețelei ar fi obținut și transferat sume importante de bani din activitățile investigate. Numai prin intermediul transferurilor monetare, gruparea ar fi încasat și rulat peste trei milioane de euro.

Dosarul vizează și presupusa implicare a doi agenți de poliție. Aceștia sunt suspectați că ar fi oferit informații unor persoane cercetate și că ar fi încercat să îngreuneze desfășurarea anchetei. Potrivit România TV, aproximativ 36 de persoane ar urma să fie duse la audieri. La momentul difuzării informațiilor, nu fuseseră anunțate măsuri preventive în această cauză.

Niculae Danciu este interpret de manele, cunoscut publicului sub numele „Segher”, și are mai multe videoclipuri muzicale publicate pe platformele online. Acesta este tatăl lui Mario Danciu, tânărul cercetat în dosarul accidentului produs pe 28 iulie 2024, în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon din București.

În urma accidentului, un băiat de nouă ani, Bogdan-Andrei, și-a pierdut viața, iar sora acestuia, Maria, în vârstă de șapte ani la momentul tragediei, a suferit răni grave.

Fetița a rămas fără un picior în urma leziunilor provocate de impact. Ancheta privind accidentul rutier este separată de dosarul DIICOT în care este menționat Niculae Danciu.

Potrivit anchetatorilor, Mario Danciu ar fi condus fără permis un autoturism în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon, unde i-a lovit pe cei doi copii. În august 2024, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor, de la ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă la omor și tentativă de omor.

În dosar au fost reținute și acuzațiile privind conducerea unui vehicul fără permis și părăsirea locului accidentului.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a susținut că tânărul se afla într-un apel video în timp ce conducea și ar fi inhalat protoxid de azot dintr-un balon. Procurorii au considerat că acesta ar fi acceptat posibilitatea producerii unor consecințe grave prin comportamentul său.

Ancheta penală a continuat ulterior în instanță.

În decembrie 2025, Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Mario Danciu. Potrivit informațiilor publicate atunci de TVR, familia celor doi copii și-a exprimat nemulțumirea față de această decizie.

Procurorii au contestat, la rândul lor, măsura dispusă de instanță.

Informațiile din decembrie 2025 nu confirmă însă ce măsură preventivă este în vigoare în prezent. În ceea ce privește noua anchetă DIICOT, identitatea cântărețului și presupusele sume încasate sunt informații atribuite surselor România TV. Persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție.