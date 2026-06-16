Lucrările pe ultimul lot al Autostrăzii A1 Lugoj–Deva, cel dintre Margina și Holdea, au depășit pragul de 65% progres fizic, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Acest tronson, în lungime de aproximativ 9 kilometri, este esențial pentru finalizarea conexiunii neîntrerupte pe autostradă între Sibiu și frontiera de vest a României. Proiectul este executat de asocierea UMB Spedition – Euro Asfalt.

Pe șantier lucrează în prezent peste 900 de muncitori și circa 300 de utilaje. Ritmul de execuție s-a accelerat semnificativ odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo. Față de începutul lunii mai, când progresul era de 58%, constructorii au reușit să avanseze cu 7 puncte procentuale într-o singură lună.

Unul dintre punctele cheie ale proiectului îl reprezintă cele două tuneluri destinate protecției urșilor.

La tunelul scurt (aproximativ 400 metri ), excavarea a fost finalizată, iar constructorii execută ultimele lucrări la căptușeala finală din beton.

(aproximativ ), excavarea a fost finalizată, iar constructorii execută ultimele lucrări la căptușeala finală din beton. La tunelul lung (aproape 2 kilometri), lucrările se desfășoară simultan din opt fronturi de lucru. Pe una dintre galerii au mai rămas circa 250 metri de excavat, iar pe cealaltă aproximativ 500 metri. Avansul mediu este de aproape 10 metri pe zi.

Prima străpungere este estimată pentru această vară, iar a doua la începutul toamnei. În zonele deja excavate au început lucrările de hidroizolație, armare și betonare.

Constructorii se pregătesc totodată să demareze lucrările la structurile de artă. În următoarea lună va fi instalată baza de producție pentru fabricarea a peste 300 de grinzi din beton, fiecare având 40 de metri lungime și o greutate de aproximativ 80 de tone. Primele lucrări de asfaltare sunt programate să înceapă în prima parte a lunii iulie.

Deschiderea circulației pe acest tronson este estimată pentru prima parte a anului 2027. Odată finalizat, șoferii vor putea circula exclusiv pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri, între Sibiu și Nădlac.

Valoarea contractului pentru lotul Margina–Holdea este de 1,82 miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).