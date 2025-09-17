Social

Camioanele care ies prin Leușeni vor putea traversa frontiera doar prin programare electronică

Camioanele care ies prin Leușeni vor putea traversa frontiera doar prin programare electronicăSursa foto: Arhivă/EVZ
Republica Moldova. Reguli noi pentru transportatori. Camioanele, fie încărcate, fie goale, care intenționează să iasă din Republica Moldova prin punctul vamal Leușeni, vor fi obligate să se înregistreze în rândul electronic BQS (Border Queuing System). Măsura, aplicată inițial în regim pilot, va intra în vigoare pe 22 septembrie, la ora 08:00. Obiectiul este reducerea cozilor și fluidizarea traficului la frontieră.

Transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare. Cu o jumătate de oră înainte de intervalul rezervat, aceștia vor trebui să se prezinte în parcarea special amenajată, situată la aproximativ șapte kilometri de punctul vamal, pe partea stângă a traseului. Locația este semnalizată prin panouri informative.

Vama Leușeni

Vamă. Sursa foto: Poliția de Frontieră

După confirmarea afișată pe monitoare, camioanele vor putea continua deplasarea spre post. Astfel, evitând aglomerația. În perioada pilotării, parcarea va fi gratuită.

Tipuri de rezervări

Rezervările sunt diferențiate în funcție de tipul transportului: vehicule fără marfă, cu produse perisabile, pentru operatorii economici cu statut AEO sau pentru mărfuri generale. Sistemul este complet automatizat și distribuie camioanele pe categorii, în funcție de timpul estimat necesar traversării.

Incident electoral la Iași. Cetățeni din Republica Moldova, surprinși în hotel pentru acțiuni pro-Dodon
Trump, primit cu onoruri fără precedent de Regele Charles
„Extinderea programării electronice la Leușeni reprezintă un pas important în modernizarea activității vamale. Sistemul aduce ordine, transparență și condiții egale pentru toți transportatorii. De asemenea respectarea regulilor va asigura eficiența traversării frontierei”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal.

camioane

camioane / sursa foto: dreamstime.com

Testat deja la Costești

Platforma online este administrată de Serviciul Vamal și conectată la infrastructura fizică a posturilor vamale de frontieră, ceea ce permite gestionarea automatizată a fluxurilor de transport. Sistemul este disponibil pe desktop la adresa bqs.customs.gov.md, precum și în formă de aplicație mobilă prin App Store și Google Play. Infrastructura postului vamal include bariere automatizate, camere de recunoaștere a numerelor și monitoare informative, toate conectate la sistem.

Amintim că la data de 30 ianuarie 2025, sistemul a fost lansat pentru testare la postul vamal de frontieră Costești, unde și-a demonstrat eficiența. Până în prezent, peste 4 200 de camioane au traversat frontiera pe sensul de ieșire din țară în baza rezervărilor efectuate prin BQS.

 

