Camerele de Comerț și Industrie - „certificatul de naștere” al economiei românești moderne

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

În 2023, Comisia de arbitraj și de soluționare amiabilă a disputelor creată de International Chamber of Commerce a celebrat 100 de ani de la înființare, iar Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României a sărbătorit șapte decenii de activitate. Două aniversări simultane care evidențiază rolul camerelor de comerț în dezvoltarea cooperării economice și arbitrajului internațional.

Poate că fără dorința lui Alexandru Ioan Cuza de a fonda 15 Camere de Comerț în Principatele Unite, pe model francez, România, economic vorbind nu ar fi fost la fel. Cuza era înainte de a fi militar, un om de lume și un jurist. Călătorise la Paris, studiase acolo, făcuse parte din organigrama Principatului Moldovei. Pur și simplu, știa ce vrea!

Privind retrospectiv, străinii au fost cei care au modernizat economia românească. Mereu au fost acceptați și chiar împământeniți în măsura poibilităților, dar cu precădere după 1879, când s-a introdus instituția naturalizării. Marea masă a românilor nu avea abilități economice, majoritatea comercianților erau greci, evrei, armeni.

Evident, bancheri, industriași, antreprenori de construcții din Europa de Vest au venit în Moderna Românie pentru a o construi de la 0, ca infrastructură și industrie.

Maniu Theodoian Carada, un memorialist și om de cultură din Craiova avea să noteze că, la București, dar și la Pitești, Târgoviște sau Ploiești, ca mari orașe comerciale și industriale, oltenii predominau ca economiști, negustori, comercianți, între românii din Vechiul Regat, cum a fost cunoscută România în perioada 1881-1918. Fondatorul BNR a fost oltean (Eugeniu Carada) iar din 1916 până în 1931, BNR a avut câțiva guvernatori din Oltenia: Bibicescu, Oromolu, Tilică Burileanu!

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie merită să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!