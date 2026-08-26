Camera Deputaților a adoptat legea privind hidrogenul regenerabil

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care modifică și completează cadrul legislativ privind utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile și a celui cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor.

Actul normativ a fost aprobat cu 218 voturi „pentru”, 50 „împotrivă” și 8 abțineri. Doi deputați nu au votat.

Camera Deputaților a fost for decizional în cazul acestui proiect, astfel că, după votul de miercuri, legea urmează să fie transmisă președintelui României pentru promulgare. Adoptarea actului normativ reprezintă, totodată, îndeplinirea unui jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul vizează modificarea și completarea Legii nr. 237/2023, actul normativ care stabilește cadrul pentru integrarea hidrogenului din surse regenerabile și a celui cu emisii reduse de carbon în economie. Sunt prevăzute, de asemenea, modificări ale OUG nr. 163/2022, referitoare la promovarea utilizării energiei provenite din surse regenerabile, ordonanță aprobată prin Legea nr. 110/2026.

Noile prevederi urmăresc să actualizeze legislația națională astfel încât aceasta să fie corelată cu obligațiile asumate la nivel european în domeniul energiei regenerabile și al reducerii emisiilor.

Un obiectiv important este crearea unui cadru legislativ mai clar pentru producerea, utilizarea și monitorizarea hidrogenului regenerabil, atât în industrie, cât și în transporturi.

Modificările sunt menite să asigure o aplicare coerentă a cerințelor europene și naționale și să ofere condițiile necesare pentru dezvoltarea sectorului hidrogenului în România. În același timp, cadrul legislativ va trebui să permită monitorizarea modului în care este produs și utilizat hidrogenul, precum și respectarea criteriilor privind caracterul regenerabil și nivelul emisiilor.

Adoptarea legii este relevantă și din perspectiva obligațiilor asumate prin PNRR, unde dezvoltarea cadrului legislativ pentru hidrogen reprezintă una dintre reformele incluse în plan.

După promulgarea de către președintele României, legea va intra în vigoare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, urmând să contribuie la dezvoltarea cadrului necesar pentru investițiile și proiectele din domeniul hidrogenului regenerabil.