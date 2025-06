Actualitate Camera de bord în vacanță. Ce spun legile din Bulgaria și Grecia







Sunt multe țări unde camera de bord nu este permisă pentru a fi utilizată în trafic, amenzile fiind unele destul de mari. Bulgaria și Grecia nu se numără printre ele.

Camera de bord poate ajuta sau dăuna buzunarului

Un astfel de instrument pus pe bordul mașinii poate să vă ajute să depistați mai ușor vinovatul în cazul unui accident. De asemenea pot surprinde momente importante la astfel de eveniment. Cu toate acestea nu sunt premise în orice țară. Turiștii cu experiență în domeniu au explicat care sunt țările unde camarele de bord pot fi o problemă.

”Anul trecut am fost prin Serbia, Macedonia de Nord, Grecia, n-a zis nimeni nimic”, a explicat un alt turist. ”În Bulgaria la un filtru (multe mașini oprite) m-a oprit acum vreo 4 ani un politist și m-a întrebat dacă am trecut printr-o zonă unde fusese un accident grav. Văzuse număr de România și probabil știa care e drumul românilor. I-am zis că am greșit drumul, chiar îl greșisem și nu am trecut prin acea localitate, mi-a mulțumit și atât”, a spus altcineva.

Atenția la Austria și Luxembrug

”Doar în Austria dacă mergeți să aveți grijă că sunt amenzi extrem de mari pentru camera bord”, a adăugat un alt turist. Potrivit informațiilor oferite și de alți internauți de pe forumul de turiști, probleme sunt în Portugalia, Austria și Luxemburg. În aceste țări în cazul în care folosiți camere de bord riscați amenzi usturătoare.

În România acestea sunt premise și de cele mai multe ori sunt utile în caz de evenimente rutiere neplăcute. Grecia și Bulgaria sunt printre țările unde acestea pot fi folosite. De altfel, în ultimii ani s-au dovedit a fi utile pentru a găsi inclusiv hoți care au furat din mașini sau mașina la porpriu. Majoritatea acestor camere stochează imaginile pe telefon, astfel că acestea pot fi descărcate iau autorii infracțiunilor depistați foarte ușor.