Politica Călin Georgescu recunoaște că a mințit. Adevărul despre legătura cu Potra







Călin Georgescu a recunoscut că mințit cu privire la Horațiu Potra. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a declarat că liderul grupării de mercenari l-a rugat să spună că nu l-a văzut niciodată. El a precizat că a făcut acest lucru pentru siguranța lui și a lui Potra.

Călin Georgescu, prins cu minciuna

„Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și în special pentru protecția mea, nu puteam să vorbim.

La emisiunea dumneavoastră, a doua zi, un general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa”, a declarat Georgescu.

Întrebat dacă s-a temut pentru siguranța sa, Georgescu a răspuns afirmativ, reamintând că a declinat protecția oferită de SPP pentru că are încredere în „băieții mei, în militarii din Legiunea Străină, Marian Burcea, care coordonează absolut totul”.

A recunoscut că a mers cu limuzina

Georgescu a recunoscut și că a folosit mașina despre care vorbesc procurorii, apreciind că este o chestiune „total minoră”. Anchetatorii susțin că a benificiat, cu titlu gratuit, de o limuzină Mercedes GLE Coupe închiriată începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul unei societății deținută de un apropiat al lui Potra.

Chiria, de circa 16.900 lei, a fost plătită de liderul grupării de mercenari în numerar, iar conversatiile de pe WhatsApp au arătat un aranjament sistematic pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment.

Georgescu a declarat că a renunțat la lumuzină pentru că era prea opulentă și pentru că nu avea nevoie de așa ceva.

„Dacă am folosit-o la început? Da, sigur că da! Am și pus-o în declarația de avere, cred că rămân toți uimiți pentru că este absolut banală, înainte să fie militarii din Legiunea Franceză lângă mine pentru că aveau în momentele acele contracte în Africa și era firesc să am o mașină sigură pe care o conduceam doar eu.

După ce au venit ei, am renunțat la ea și s-a terminat totul. Și am luat tot dintr-un parc auto, similar, a venit domnul Potra cu acestă mașină, am preluat niște Renault-uri. Pentru că era o mașină opulentă și nu aveam nevoie de o așa ceva, mai ales că cei de lângă mine îmi asigurau absolut totul”, a explicat Georgescu.

Călin Georgescu, despre Horațiu Potra

Călin Georgescu că nu este de acord cu deținerea ilegală de arme și că Horațiu Potra trebuie să dea explicații și să își asume vina. Cu toate acestea, fostul candidat l-a lăudat liderul mercenarilor pentru că a dat de muncă multor români.

„A fost un om elogiat, un om care a dat de muncă la sute, mii de oameni în România”, a mai spus Georgescu la Realitatea Plus.