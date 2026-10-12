Susținătorii lui Călin Georgescu din Italia pregătesc pentru 25 octombrie 2026 o manifestație în centrul Romei, după arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Marius Cadar, unul dintre organizatorii protestelor din diaspora, susține că a obținut autorizație pentru 10.000 de participanți. Manifestanții vor să ceară transparență în justiție și publicarea integrală a raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, potrivit informațiilor prezentate de publicația italiană La Provincia.

Organizatorii afirmă că acțiunea nu este afiliată unei formațiuni politice.

Marius Cadar a anunțat într-o înregistrare video distribuită pe rețelele sociale că a purtat discuții cu autoritățile din Roma pentru desfășurarea manifestației. Potrivit acestuia, autoritățile ar fi acceptat inițial participarea a 2.000 de persoane, iar ulterior ar fi autorizat un număr de 10.000.

Manifestația ar urma să includă un marș prin centrul capitalei italiene. Cifra de 10.000 reprezintă numărul invocat de organizator, nu o estimare independentă a participării. Autorizația despre care vorbește Cadar nu a fost confirmată printr-un document oficial al autorităților italiene.

Anunțul vine după manifestația din 4 octombrie, desfășurată în Piazza di Porta San Giovanni. Atunci, sute de români au protestat pentru eliberarea lui Călin Georgescu, au purtat steaguri tricolore și au scandat mesaje împotriva Guvernului de la București.

Potrivit informațiilor publicate luni, 12 octombrie, în presa italiană, Marius Cadar a inițiat și constituirea unui comitet civic independent. Acesta ar urma să urmărească documentele judiciare publice și să semnaleze eventuale nereguli privind funcționarea justiției din România.

De asemenea, inițiatorii vor să organizeze întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor românești, personalități publice și organizații internaționale. Protestul din 25 octombrie are două revendicări principale.

Prima se referă la transparența procedurilor judiciare, respectarea prezumției de nevinovăție și independența magistraților față de influențele politice. A doua privește publicarea integrală a raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Manifestanții contestă decizia și solicită explicații suplimentare din partea autorităților.

Organizatorii afirmă că protestul va fi pașnic. La manifestație ar urma să participe și observatori civici, care să colaboreze cu forțele de ordine italiene pentru evitarea incidentelor.

Marius Cadar, care a lucrat inițial în construcții după stabilirea în Italia și a devenit ulterior antreprenor, încearcă să mobilizeze comunități de români din mai multe regiuni ale țării.

În declarațiile reproduse de presa italiană, acesta a vorbit despre experiențele românilor plecați la muncă în străinătate și despre legătura lor cu România.

„Vă privesc și simt o emoție copleșitoare. În ochii voștri văd oboseala anilor de muncă departe de casă, văd mâinile marcate de sacrificii, dar, mai presus de toate, văd o demnitate imensă și o scânteie care nu s-a stins niciodată: dragostea pentru patrie”, le-a transmis Cadar manifestanților, potrivit traducerii declarației publicate în presa italiană.

Organizatorul susține că arestarea lui Călin Georgescu a determinat mai mulți români din diaspora să se mobilizeze și să își exprime nemulțumirea față de situația politică și judiciară din țară.

Cadar a cerut ca manifestațiile să se desfășoare fără violențe și cu respectarea legislației italiene.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie 2026, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar în care anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost înșelat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări externe.

În motivarea arestării preventive, judecătorii au avut în vedere inclusiv posibilitatea ca fostul candidat la Președinție să încerce să se sustragă urmăririi penale. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, anchetatorii au identificat discuții referitoare la o posibilă plecare în Italia, identificarea unei locuințe în străinătate și obținerea documentelor necesare deplasării.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Luni, 12 octombrie, Călin Georgescu a fost adus la Tribunalul București, unde a solicitat înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

Magistrații au analizat cererea, dar au amânat pronunțarea pentru marți, 13 octombrie. Tot luni, fostul candidat a fost dus la sediul DIICOT, pentru continuarea perchezițiilor informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate în cadrul anchetei.

Prin urmare, la momentul anunțării protestului din Roma, Georgescu se afla în continuare în arest preventiv, în așteptarea unei decizii privind solicitarea sa de înlocuire a măsurii.