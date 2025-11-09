Calendar Ortodox, 9 noiembrie. Sfântul Nectarie Taumaturgul, cel care tămăduia cancerul

Calendar Ortodox, 9 noiembrie. Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer, este prăznuit, la data de 9 noiembrie în Calendarul Ortodox. A fost episcopul Pentapoliei și este unul din cei mai noi sfinți canonizați de biserica Greciei în acest secol.

Calendar Ortodox. S-a născut la jumătatea secolului trecut, în 1846, în Selivria Traciei din părinți credincioși dar săraci. A fost botezat Anastasie și a primit educație creștinească. A studiat teologia și scrierile sfinților părinți la Constantinopol. În 1866, la 20 de ani, se stabilește în insula Hios unde predă la școală, teologia câțiva ani, dar simte că locul lui nu este acolo și intră la mănăstire. Este tuns la monahism la 30 de ani și primește numele de Lazăr. La schimnicie primește numele pe care-l va purta în veșnicie, Nectarie.

În anul 1885 și-a desăvârșit studiile teologice și este luat ca ucenic de patriarhul Sofronie, la Alexandria unde este hirotonit preot și mai apoi mitropolit de Pantapole. Acolo a cucerit inimile credincioșilor pe care-i păstorea, era căutat și iubit de enoriași. Acest lucru a atras invidia celorlalți prelați din Egipt care au început a îl defăima și vorbi de rău pe nedrept. Sătul de nedreptate s-a retras la Atena unde a dat învățătura sa multor tineri, a predicat și a făcut slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei.

A hrănit și a luminat pe mulți folosind cuvintele sfintei Evanghelii și scrierile sfinților părinți. Sfântul Nectarie a fost un lucrător al rugăciunii lui Iisus și prin ea și-a găsit pacea bucuria, blândețea și răbdarea în felul acesta trecând peste defăimarea și osândirea celor din jur. La dorința sa, ajutat de credincioși și enoriași între anii 1904 și 1907 a construit o mănăstire de călugărițe în insula Eghina, unde și-a găsit liniștea. Aici a rânduit o viață de obște, după tradiția Sfinților Părinți și duce o viață smerită slujind cu dăruire și rugăciune neîntreruptă pentru toți cei care veneau și cereau de la el binecuvântare și cuvânt de folos sufletesc.

Mai ales după primul război mondial mulți bolnavi și săraci au găsit la Eghina adăpost și mângâiere, mulți găsindu-și vindecarea rugându-se împreună cu sfântul Nectarie.

La data de 8 noiembrie 1920 a murit, după două luni de suferință într-un spital din Atena. Ucenicii al-au plâns și l-au îngropat la mănăstirea lui dragă, la Eghina, în biserica pe care a zidit-o, iar cei care veneau bolnavi la mormântul lui de multe ori plecau tămăduiți. După mai bine de 20 de ani trupul lui a rămas în mormânt întreg și nestricat răspândind mireasmă plăcută, iar moaștele sale au fost scoase și puse în biserică la cinstit și închinat.

În 1961, după ce au luat la cunoștință de multe minuni înregistrate la moaștele sale, sfântul sinod al Greciei l-a declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind unul din cei mai venerați sfinți din ai Greciei.