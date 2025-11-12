Calendar Ortodox. Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu.

Calendar Ortodox. Sfântul Mucenic Atanasie Todoran s-a născut în Bichigiu, sat din ținutul transilvan al Năsăudului într-o familie de creștini ortodocși. Sfântul a făcut parte dintr-un regim militar încă din tinerețe. Cu toate acestea, pentru că i s-a amânat eliberarea de mai multe ori, Atanasie Todoran a dezertat din armată. Așadar, el a hotărât să se refugieze în Munţii Ţibleşului, în Maramureş.

Sfântul Atanasie Tudoran a fost închis în Turnul Dogarilor din cetatea Bistriței. După eliberare el s-a întors la Bichigiu. În satul în care s-a născut nu era un preot ortodox. Așadar, sfântul a refuzat ca fiul său să fie împărtășit cu azimă, dar și ca spovedirea acestuia să fie făcută de un preot unit. Acesta și-a înmormântat băiatul în ritul credinței strămoșești.

Soldații care urmau să depună jurământul la Slava au aruncat armele și au trecut de partea Sfântului Atanasie Tudoran. Acest gest a fost făcut în semn de protest și nesupunere. Ulterior, soldații și cu sfântul Atanasie Tudoran au fost executați. Capul sfântului a fot legat de o roată „pentru ca i-a reținut pe oameni de la unire și de la înrolarea în statutul militar grăniceresc.”.

Alături de Sfântul Atanasie Tudoran au mai murit, prin spânzurare, pentru aceeași vină și: Vasile Dumitru din Mocod, Grigore Manu din Zagra și Vasile Oichi din Telciu. De asemenea, alte nouăsprezece persoane au fost supuse bătăilor cu vergi. Mulți dintre cei bătuți au murit sub lovituri.

“Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laudă aducând Sfântului Atanasie, ca şi cum aş lăuda fapta cea bună, lauda mea o îndrept mai ales către Dumnezeu, de la Care se dă oamenilor harul faptelor bune, cel vrednic de laudă, al cărui chip şi pecete însufleţită a fost Sfântul Ierarh Atanasie.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Dumnezeiasca înţelepciune fiind plin, fericite şi mai mult decât soarele cu viaţa de înger strălucind, cuvioase, ai covârşit Legile laudelor noastre. Ci, primeşte, părinte, să te lăudăm după cuviinţă.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântare vrednică de strălucita ta pomenire îşi aducem ţie; dar nepricepându-ne a-ţi aduce şi mai multe cântări vrednice de tine, Sfinte Atanasie, cerem să ni se dea iertare, prin tine şi harul mântuirii.

Stih: Sfinte Părinte Atanasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zburdările poftelor trupeşti cu putere potolindu-le, din tinereţile tale minte de bătrân şi cumpănită ai câştigat, Sfinte Atanasie Preafericite. Căci cu dragostea de înţelepciune, toate simţirile ţi-ai orânduit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lucruri preamărite s-au grăit despre tine în neamuri şi neamuri, Ceea ce pe Dumnezeu Cuvântul în pântece ai încăput şi Curată ai rămas, de Dumnezeu Născătoare, Marie. Pentru acesta toţi te cinstim pe tine, Ocrotitoarea noastră cea după Dumnezeu.”