Bulgaria introduce supraveghere inteligentă la granițe și vize pentru profesioniști digitali

Bulgaria a anunțat recent o serie de măsuri menite să întărească securitatea granițelor sale externe și să atragă profesioniști care lucrează de la distanță, potrivit bta.bg.

Astfel, țara a implementat un sistem modern de supraveghere la punctele de frontieră și a lansat o viză specială pentru nomazii digitali, destinată cetățenilor din afara Uniunii Europene care doresc să trăiască și să lucreze temporar pe teritoriul bulgar.

Autoritățile bulgare au pus în funcțiune un mecanism de monitorizare care vizează în principal vizitatorii din state terțe, aflați pentru șederi de scurtă durată. Sistemul a devenit operațional la granițele cu Turcia, Serbia și Macedonia de Nord și include colectarea datelor biometrice, cum ar fi amprentele digitale și recunoașterea facială, pe lângă informațiile de identificare clasice.

Daniel Mitov, ministrul de Interne în exercițiu, a declarat că această măsură se înscrie într-un proiect mai amplu, european, destinat să asigure un control mai riguros al intrărilor și ieșirilor cetățenilor din afara Schengen. Oficialul a subliniat că scopul nu este de a complica procedurile, ci de a crește securitatea și de a urmări mai precis respectarea reglementărilor privind șederea.

De asemenea, Mitov a dat asigurări că personalul de la frontieră a fost instruit pentru utilizarea noii tehnologii și că orice întârzieri inițiale vor fi minime. Sistemul este conceput pentru a fluidiza procedurile, astfel încât timpii de așteptare pentru călători să rămână în mare parte neschimbați.

Pe lângă întărirea securității, Bulgaria a adoptat o politică menită să atragă profesioniști internaționali care lucrează de la distanță. Noua viză pentru nomazi digitali permite șederea pe teritoriul bulgar timp de un an, cu posibilitatea de prelungire, și este destinată cetățenilor din afara UE și a Spațiului Economic European.

Pentru a obține această viză, solicitanții trebuie să depună o cerere de tip D la o misiune diplomatică bulgară din țara de origine. La sosirea în Bulgaria, aceștia au la dispoziție 14 zile pentru a solicita permisul de ședere aferent programului. Dosarul complet trebuie să includă cazier judiciar curat, asigurare medicală valabilă și dovada unei locuințe în Bulgaria.

Autoritățile solicită, de asemenea, dovada unor venituri anuale suficiente, echivalente cu cel puțin 50 de salarii minime lunare din Bulgaria, adică aproximativ 31.000 de euro. Această cerință urmărește să garanteze că nomazii digitali se pot întreține pe parcursul șederii și că vor contribui activ la economia locală.