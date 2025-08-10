Social Alertă la granița României. S-au tras focuri de armă







Alertă la granița României. În noaptea de 9 august, polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare pentru a opri un grup de persoane implicate în traficul de țigări, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Incidentul s-a petrecut în zona localității Dămideni, la scurtă distanță de râul Prut.

Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc în jurul orei 00:10, când o patrulă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Românești a observat mai multe persoane care se deplasau dinspre malul Prutului către teritoriul României, fiecare transportând colete voluminoase.

La vederea echipajului, indivizii au abandonat pachetele și au fugit în vegetația deasă din zonă.

„Polițiștii de frontieră au efectuat somații legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noștri au executat șapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, au precizat reprezentanții instituției.

După securizarea zonei, autoritățile au verificat conținutul coletelor abandonate și au găsit 10.000 de pachete de țigarete, echivalentul a 200.000 de țigarete, toate purtând timbru fiscal din Republica Moldova. Valoarea totală a bunurilor confiscate depășește 125.000 de lei.

Ancheta este în desfășurare, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. Polițiștii încearcă să identifice toate persoanele implicate și traseul de transport al mărfii, existând suspiciuni că rețeaua acționează frecvent pe această rută.

Zona frontierei cu Republica Moldova este de ani buni un punct fierbinte pentru traficanții de țigarete. Râul Prut este traversat pe timp de noapte sau prin zone izolate, iar mărfurile sunt transportate rapid spre interiorul țării, de unde ajung pe piața neagră. În acest context, autoritățile desfășoară permanent misiuni de supraveghere și intervenție.

Un caz similar a avut loc în luna iunie, tot în județul Botoșani, când polițiștii de frontieră din zona Rădăuți-Prut au depistat un grup de contrabandiști care încercau să introducă în țară peste 8.000 de pachete de țigări din Republica Moldova.

Și atunci, suspecții au abandonat marfa și au încercat să fugă, iar polițiștii au folosit armele din dotare pentru a-i opri. Valoarea capturii a fost estimată la aproximativ 100.000 de lei, iar ancheta a vizat o rețea transfrontalieră.

Astfel de intervenții, spun reprezentanții Poliției de Frontieră, sunt necesare pentru a combate fenomenul tot mai extins al contrabandei, care produce pierderi semnificative bugetului de stat și finanțează activități ilegale.