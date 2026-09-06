Bucureștiul va rămâne un imens șantier pentru cel puțin încă doi ani, ca urmare a lucrărilor masive de infrastructură aflate în desfășurare. Adică vom circula printre buldozere, excavatoare și gropi. Într-un oraș în care traficul este infernal, lucrurile vor deveni si mai rele.

Într-un interviu acordat publicației Buletin de București, primarul Ciprian Ciucu a avertizat că traficul îngreunat și disconfortul actual sunt etape obligatorii pentru modernizarea orașului, subliniind că, în prezent, Capitala seamănă mai degrabă cu un oraș din Asia Centrală decât cu unul european.

Administrația a ales să prioritizeze reabilitarea sistemului de termoficare, a rețelelor de apă și canalizare, precum și a liniilor de tramvai, în detrimentul lucrărilor de fațadă. Potrivit edilului, o transformare reală a unui oraș de dimensiunea Bucureștiului necesită un ciclu de zece ani de investiții majore, dând drept exemplu capitale precum Madrid, Viena sau Paris.

Primele rezultate tehnice ale acestor decizii au început să apară: rețeaua Termoenergetica înregistrează în prezent o scădere cu 4% a pierderilor de agent termic, comparativ cu perioada anterioară demarării lucrărilor.

La începutul lunii septembrie, în București erau deschise 63 de șantiere majore. Datele arată un impact semnificativ asupra mobilității urbane.

35 de șantiere afectează direct traficul pe 30 de artere de circulație și 45 de intersecții. Peste 200 de unități de învățământ se află la mai puțin de 500 de metri de zonele în lucru, dintre care 60 sunt la sub 100 de metri distanță.

Pentru a gestiona blocajele, municipalitatea a dispus prezența polițiștilor rutieri în intersecțiile critice și a somat constructorii să asigure culoare sigure pentru pietoni și semnalizare corespunzătoare. Lucrările la liniile de tramvai vor fi executate etapizat pentru a permite redeschiderea rapidă a circulației.

Finalizarea rețelelor subterane nu va însemna însă închiderea definitivă a șantierelor. Ciprian Ciucu a anunțat că, pentru o eventuală continuare a mandatului, următoarea etapă de dezvoltare va viza amenajarea peisagistică, înverzirea și extinderea zonelor pietonale.

„După ce aceste lucrări vor fi finalizate în următorii doi ani, unele mai repede, bineînțeles, vor veni lucrările de demineralizare, lucrările de amenajare peisagistică a orașului, mai mult verde, pietonalizare, și de civilizare.

Dacă or să mă aleagă oamenii și vor să transforme orașul. Dacă nu, nu. Eu o să stau mai liniștit, ei o să stea mai liniștit. Dar dacă vor să meargă mai departe cu mine, eu nu le pot promite decât că pun orașul la punct, dar am nevoie de șantiere. Pentru că pe mine în Sectorul 6 m-au ales cu 73%, dar am avut șantiere. A fost inconfortabil. Creșele au avut șantiere, parcurile pe care le-am construit au avut șantiere, și străzile pe care le-am construit, erau cu șantiere, nu se poate fără.

Deci putem să băltim și să ne facem că totul e ok, sau putem să strângem din dinți un număr de ani, să acceptăm acest disconfort, iar eu să mă ocup să transform orașul. Este ceea ce am propus, este ceea ce se întâmpla în Roma, acuma dacă vreți, da? Iau acest model”, este declarația dată de Ciprian Ciucu în cadrul interviului pentru Buletin de București.