În acest weekend, la Marele Premiu al Austriei, Banca Transilvania marchează un nou moment în parteneriatul său cu McLaren Mastercard Formula 1 Team. Pentru prima dată în sezonul 2026, logo-ul BT va fi prezent pe monopostul McLaren Formula 1 Team, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri. (P)

În paralel cu prezența pe monopost, BT și Mastercardau desfășurat în România campania Team Priceless, prin care doi clienți BT au câștigat participarea la Marele Premiu al Austriei.

Prin astfel de inițiative, parteneriatul dintre BT, Mastercard și McLaren depășește granițele unei sponsorizări tradiționale.

Activarea de la Spielberg va fi urmată de prezențe similare și în contextul cursei de la Hungaroring, programată în weekend-ul 24-26 iulie.

În paralel, clienții BT pot accesa beneficii dedicate prin cardul BT Mastercard McLaren, inclusiv cashback pentru plăți efectuate în weekendurile de cursă la hoteluri și restaurante din străinătate, precum și facilități asociate călătoriilor pentru posesorii cardurilor ”Gold”.