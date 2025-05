Politica Bolojan recunoaște: Suntem în criză bugetară







Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat, marți, că formarea unei majorități stabile este dificilă, dar necesară, deoarece un guvern minoritar este riscant. El a afirmat că va participa la discuții pentru a găsi o soluție și a susținut formarea unui guvern cu cei mai buni oameni disponibili.

Bolojan: Formarea unei majorități stabile este dificilă

Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un podcast de la Rock FM, dacă un guvern minoritar ar putea gestiona criza economică a țării.

„Nu exclud o astfel de situaţie. Gândiţi-vă că în Parlamentul României, care este pulverizat politic, avem şapte grupuri politice, nimeni nu are mai mult de 23%, deci ca să faci o majoritate stabilă trebuie să aduni trei grupuri politice la o masă şi eu fac parte dintr-un grup politic, am participat la aceste negocieri, nu sunt foarte uşor de dus, pentru că fiecare are o agendă diferită, și de multe ori n-am înţeles că trebuie să facem compromisuri pentru ţara noastră.

În parte, le-am reuşit, pentru că acest guvern a funcţionat relativ stabil, dar a administrate ţara în această perioadă”, a spus acesta.

Președintele interimar va participa la discuții

Potrivit acestuia, „problema era că timpul ne impunea să facem şi reforme, dar într-o perioadă pre-electorală, niciun guvern în nicio ţară şi niciun om polic nu are apetenţa de a corecta, de a tăia, de a restructura, pentru că înseamnă de fapt pierderi de voturi”.

În timpul podcastului, președintele interimar a afirmat că va participa la aceste discuții „pentru a găsi o soluţie pentru o majoritate stabilă, pentru un guvern care este format din cei mai buni oameni posibili”.

De ce Bolojan îl votează pe Nicușor Dan

Acesta a mai discutat, de asemenea, despre motivul pentru care îl votează pe Nicuşor Dan, explicând că vrea o Românie stabilă și onestă.

„Mă gândesc la România stabilă, la România onestă, nu ca slogan electoral, ci ca onestitate, ca valori, la România care munceşte, care merge la serviciu şi la România care înţelege că un slogan nu ţine loc nici de investiţii, nu ţine loc nici de soluţii. Şi cred în această Românie. Şi asta este motivul pentru care am luat această decizie să-l votez pe domnul Nicuşor Dan”, a spus acesta.

Bolojan, despre postările lui Antonescu: „E clar că e o polarizare puternică”

El a comentat, de asemenea, postările recente ale lui Crin Antonescu, fostul candidat al coaliției la prezidențiale.

„Este punctul de vedere al domnului Antonescu. E clar că e o polarizare puternică, e clar că moderaţii au rămas, cumva, fără candidaţi, trebuie să recunoaştem asta. Candidaţii care au rămas în cursă au electorate motivate puternic, foarte arţăgoase”, a explicat președintele interimar.

Criza bugetară, gravă

Președintele interimar a declarat că România se află într-o criză bugetară, din cauza cheltuielilor care depășesc resursele disponibile de mulți ani. El a menționat că instabilitatea politică, generată de rezultatul alegerilor prezidențiale și demisia premierului, a afectat piața, subliniind necesitatea unui guvern stabil. Bolojan a avertizat că situația actuală ar putea duce la creșterea taxelor și impozitelor.

„Suntem practic într-o criză bugetară, pentru că România cheltuie mai mult decât îşi permite, de mulţi ani. Avem deficite mari, de aproximativ 9%, anul trecut. Pentru a acoperi această diferenţă dintre veniturile ţării noastre şi cheltuielile mult mai mari pe care le facem, trebuie să ne împrumutăm şi practic ne împrumutăm cu aproximativ 1 miliard de euro săptămânal, ceea ce a făcut ca în ultimii ani datoria României să crească cu o viteză destul de mare.

Lucru care înseamnă că în fiecare an plătim dobânzi mai mari, plătim sume mult mai mari pentru acoperirea acestor dobânzi, ceea ce va face ca într-un an-doi, dacă nu corectăm lucrurile, să fim în situaţia în care Guvernul devine practic o agenţie de plăţi, nu mai poate face nimic pentru dezvoltare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Provocările majore ale României

Președintele interimar a subliniat că o provocare majoră pentru România, din cauza acestor împrumuturi, este găsirea resurselor necesare pentru a le finanța.

„Este foarte important să ne finanţăm împrumuturile ca să rămânem o ţară stabilă. Asta este o provocare importantă. O altă provocare importantă este să ne menţinem ratingul de ţară, adică calificativul de ţară sigură, în care se poate investi, pentru că asta înseamnă că cei ne dau împrumuturile, cei care ne cumpără titlurile de stat, cei care investesc în economia noastră, au o anumită încredere în România”, a explicat acesta.

Potrivit lui Bolojan, pe măsură ce gradul de încredere în țară scade, costurile împrumuturilor cresc, dobânzile devin mai mari, iar riscurile asociate țării se amplifică.