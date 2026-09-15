Politica

Bolojan, mesaj în plin val de proteste: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată”

Bolojan, mesaj în plin val de proteste: „Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată”Sursa: Inquam photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marți seară, un mesaj în contextul tensiunilor sociale și al protestelor din ultimele zile, afirmând că manifestațiile pașnice reprezintă o formă de exprimare democratică, dar că violența și instigarea nu pot fi justificate.

Bolojan a avertizat că România nu își poate permite o destabilizare și le-a cerut celor care încearcă să alimenteze astfel de situații să înțeleagă că dezbinarea societății nu aduce beneficii nimănui.

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență”, a scris Ilie Bolojan, marți seară, pe Facebook.

Bolojan: „Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții”

Premierul interimar a transmis că cei care încearcă să atragă România într-o situație de destabilizare trebuie să înțeleagă că nimeni nu are de câștigat atunci când societatea este dezbinată.

„Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare”, a transmis Bolojan.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Bolojan: „Guvernul face tot ceea ce îi stă în putere”

Premierul interimar a dat asigurări că el și Guvernul acționează cu bună-credință și responsabilitate pentru ca România să depășească această perioadă.

„Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”, a afirmat Ilie Bolojan.

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