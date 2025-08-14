Politica Cseke Attila: PNRR nu se oprește, dar proiectele fără șantier pierd finanțarea







Zi plină la Guvern. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care premierul Ilie Bolojan este numit viceprim-ministru interimar pentru domeniile gestionate anterior de Dragoș Anastasiu, potrivit Administrației Prezidențiale. Pe 27 iulie, Dragoș Anastasiu a anunțat că demisionează din funcția de vicepremier, motivând că nu poate accepta să fie denigrat și, astfel, să afecteze credibilitatea Guvernului.

Decizia a venit după apariția în presă a unor informații potrivit cărora, în perioada în care era om de afaceri, ar fi oferit mită, timp de opt ani, unui funcționar al ANAF. Decretul care confirmă demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier a fost publicat în Monitorul Oficial pe 8 august.

Tot astăzi, primarii din Asociația Municipiilor din România s-au întâlnit cu premierul la Palatul Victoria pentru a analiza prevederile ordonanței. Edilii au semnalat că, dacă acestea rămân nemodificate, contractele aflate în fază incipientă riscă să fie reziliate unilateral, iar pentru cele mai avansate va fi necesar un aviz special din partea Guvernului.

După publicarea prevederilor acestei OUG, pe grupurile de lucru ale primarilor din România a izbucnit un val de nemulțumiri. Indiferent de partidul din care fac parte, toți critică măsurile pregătite de Guvern.

Șeful Executivului le-a explicat primarilor că resursele financiare ale României nu mai permit acoperirea tuturor contractelor de finanțare semnate în ultimii ani. El a avertizat că, fără aceste măsuri și altele suplimentare, țara riscă să intre în incapacitate de plată în toamnă, iar fondurile pentru proiectele aflate în derulare s-ar epuiza. Premierul a mai spus că va simți “o mare ușurare” atunci când nu va mai ocupa această funcție.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Lia Olguța Vasilescu s-a numărat printre cei care au cerut amânarea acestei OUG.

Conform proiectului de OUG, încheierea contractelor, deciziilor și ordinelor de finanțare PNRR vor va fi suspendată. De asemenea, acesta prevede ca atribuirea de contracte de servicii sau lucrări să fie oprită, cu excepția cazurilor temeinic justificate și aprobate prin memorandum de Guvern.

În plus, contractele care nu au fost inițiate sau nu au proceduri de atribuire ar urma să fie suspendate.

După întâlnirea de la Guvern, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, a precizat că toate proiectele finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru care au fost deschise șantiere vor continua.

„Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a declarat ministrul.

Cseke Attila-Zoltán a adăugat că, pentru perioada 2026-2028, este analizată o prioritizare a proiectelor de investiții și implementarea unui mecanism de finanțare prin împrumuturi accesibile antreprenorilor, ca sursă complementară de acoperire a costurilor. La consultările de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila-Zoltán, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-