După luni de așteptare fără ecou la Guvern, salariații Oil Terminal au declanșat o grevă de avertisment și amenință cu oprirea totală a activității pe 17 septembrie.

Liderul de sindicat Nicu Androne explică in exclusivitate pentru EVZ de ce o indexare salarială de 6,5%, prevăzută de lege și asumată de conducerea companiei, a fost blocată pe masa premierului Bolojan, în timp ce zeci de alte societăți de stat au primit aprobare.

Dan Andronic: A apărut informația privind greva de avertisment de la Oil Terminal. Ce înseamnă exact această acțiune? Se oprește lucrul total?

Nicu Androne: Nu, sub nicio formă, doar 24 de ore. Greva de avertisment este de două ore și am hotărât să o desfășurăm fără oprirea lucrului. Este un semnal de alarmă. Noi am tot tras semnale, nu am dorit în niciun moment să ajungem în această situație, dar nu ne ascultă nimeni și nu mai avem ce face.

Dan Andronic: Este vorba despre acea creștere salarială de circa 6% prevăzută prin contractul colectiv de muncă?

Nicu Androne: Nici măcar nu este o creștere propriu-zisă, ci o indexare a salariilor cu rata inflației, de 6,5%. Aceasta este prevăzută conform Ordonanței 89, adoptată de Guvernul României la sfârșitul anului trecut. Noi, ca societate comercială, îndeplinim toate condițiile stabilite prin ordonanță. Singura piedică birocratică introdusă a fost necesitatea aprobării unui memorandum de către Guvern, după o analiză aprofundată a situației companiei.

Dan Andronic: Conducerea Oil Terminal a fost de acord cu această indexare?

Nicu Androne: Da, conducerea a susținut demersul. Chiar la solicitarea ministrului Energiei a fost întocmit memorandumul încă din luna februarie și trimis către minister. Documentul arată clar că îndeplinim toate criteriile legale. Din februarie și până acum, în septembrie, am tot așteptat ca cineva să ia o decizie. Nu ne-a răspuns nimeni.

Dan Andronic: Ce explicații ați primit de la nivel guvernamental? Ați discutat la Guvern sau la minister?

Nicu Androne: La Ministerul Energiei am avut discuții cu mai mulți secretari de stat, iar răspunsul a fost același: memorandumul se află în mapa domnului prim-ministru. La premier nu am reușit să ajungem, deși am trimis adrese și memorii oficiale. Nu am primit niciun răspuns scris. Pur și simplu ignorare totală.

Dan Andronic: Totuși, Guvernul a mai aprobat astfel de memorandumuri pentru alte companii de stat...

Nicu Androne: Au aprobat 54 de memorandumuri! Două dintre ele chiar la societăți din subordinea Ministerului Energiei — la Romgaz și la o filială Hidroelectrica —, plus memorandumuri de suplimentare de personal. Unele au fost aprobate pentru societăți sau UAT-uri aflate într-o situație financiară mult mai slabă decât a noastră. Nu ne poate oferi nimeni un argument logic: care sunt criteriile de departajare?

Dan Andronic: Mai ales că Oil Terminal este o companie profitabilă.

Nicu Androne: De la Revoluție încoace, Oil Terminal nu a încheiat niciun an fără profit! Efortul financiar pentru acordarea acestei indexări este redus: mai sunt doar trei luni din an, ceea ce înseamnă un impact de aproximativ 2,4 milioane de lei. În schimb, costurile unui blocaj ar fi astronomice.

Dan Andronic: Ce înseamnă concret, în costuri și consecințe economice, declanșarea unei greve la Oil Terminal?

Nicu Androne: Doar penalitățile de contrastalii (staționare) la un tanc petrolier de 100.000 de tone se ridică la circa 90.000 de dolari pe zi. Dacă o grevă generală se prelungește trei-patru zile, Rafinăria Petrobrazi poate rămâne fără materie primă. Să nu uităm: 60% din totalul produselor petroliere consumate în România tranzitează prin Oil Terminal! În țară au mai rămas funcționale doar două rafinării mari, iar Rompetrol nu funcționează la capacitate maximă din cauza incidentelor tehnice din trecut.

Dan Andronic: Un blocaj aici ar însemna automat explozia prețurilor la pompă și criză de carburant, exact în debutul campaniei agricole de toamnă.

Nicu Androne: Exact. Tocmai de aceea am dat dovadă de responsabilitate până acum. Am amânat conflictul 60 de zile la încheierea negocierilor din vară, apoi încă 30 de zile. Am adunat trei luni de amânări, conștienți de riscurile unei crize a combustibilului și de nivelul deja ridicat al prețurilor. Însă oamenii nu mai pot: în ultimii doi ani, salariații au pierdut 20% din puterea de cumpărare pe fondul scumpirilor la utilități și la alimente.

Dan Andronic: Câți angajați sunt direct afectați?

Nicu Androne: Vorbim despre 1.000 de salariați. Sunt 1.000 de familii.

Dan Andronic: Care este următorul pas dacă Guvernul nu deblochează memorandumul?

Nicu Androne: Dacă până joi, pe 17 septembrie, nu vom avea o rezolvare concretă, vom fi obligați să declanșăm greva generală. Sperăm totuși ca autoritățile să înțeleagă gravitatea situației înainte de a bloca un nod strategic național.