Aceasta e declarația unui președinte: „Avem o țara sigură, stabilă și puternică, ancorată pe drumul european”. Declarația președintelui Ilie Bolojan. Era interimar, așa cum este acum prim-ministru interimar. Promisiunile din 12 februarie 2025 erau însă mari și frumoase.

E vremea să ne aducem aminte pentru că țara se tot afundă. Analizele pe care ni le transmit specialiștii în economie sunt tot mai sumbre, iar majoritatea românilor sunt îngrijorați că îi așteaptă o perioadă și mai sumbră.

Mai „avem o țară sigură”? Mai este România „stabilă și puternică”? Sunt întrebările la care ar trebui să răspundă în amănunt cel care a fost o perioadă președinte interimar și, așa cum se vorbește în cercurile liberale, vrea să candideze la prezidențialele din 2030.

La o zi după învestitura prin care îi lua locul lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, președintele interimar Ilie Bolojan a transmis primul mesaj public. El i-a asigurat pe toți cetățenii că România este „o țară sigură, stabilă și puternică, ancorată pe drumul său european”.

De asemenea, a promis că va face toate demersurile pentru organizarea de alegeri prezidențiale și corecte. Despre corectitudinea alegerilor care tocmai se anulaseră la sfârșitul anului 2024 a vuit și încă vuiește lumea. Dar promisiunile făcute din poziția de la Cotroceni, l-au propulsat pe Bolojan către mandatul de premier, desemnat de președintele Nicușor Dan, deși PNL nu câștigase alegerile, și fiind susținut de PSD, USR și UDMR.

Ilie Bolojan din februarie 2025 parcă a fost Baba Vanga. Ne-a spus de atunci că riscăm să avem o criză majoră, iar în mandatul lui de premier chiar ne confruntăm cu criza majoră – economică și politică!

Nou numitul președinte interimar Bolojan ne-a dat atunci speranțe că s-a pregătit pentru a face față acestei funcții, purtând discuții cu specialiști despre problemele și nevoile din domeniile apărării, afacerilor externe și securității naționale.

Ajuns de la Senat la Administrația prezidențială, Ilie Bolojan ne-a vorbit și despre prioritățile mandatului său, mai apropiate de cele ale unui premier decât ale unui președinte. „În primul rând, asigurarea stabilității economice, sociale și politice a țării sunt prioritare. Nu avem timp de pierdut, iar riscul de a ne confrunta cu o criză majoră este real. (...) Pentru toți cei care suntem în serviciile publice, indiferent unde ne desfășurăm activitatea, nu există alternativă decât să fim în slujba oamenilor şi am așteptarea ca fiecare instituție și fiecare angajat să lucreze pentru cetățeni.

Scopul meu, în calitate de președinte interimar, este să redau încrederea în instituțiile publice, iar la finalul acestei perioade să vă pot privi în ochi, știind că am lucrat în interesul dumneavoastră și convins de faptul că am acționat cu integritate, demnitate și grijă față de români”.

Am căutat și regăsit declarațiile lui Ilie Bolojan din ziua în care a ocupat biroul de la Cotroceni al lui Klaus Iohannis pentru că am aflat că are obiceiul să nu recunoască lucruri pe care le-a spus. Evident, este vorba despre episodul cu președintele Nicușor Dan, de la ultimele negocieri cu partidele pentru formarea unui guvern, când Bolojan s-a sucit și nu a mai recunoscut propunerea pe care o comunicase anterior.

Președintele s-a pregătit și a invocat și ce probă are: „Domnilor, am reascultat în urmă cu două ore înregistrările acestei consultări. Domnule Bolojan, ați spus că susțineți două variante: ori PSD minoritar, ori PNL. Și cum PSD-ul nu votează un guvern PNL-USR-UDMR, rămâne doar varianta PSD minoritar. Și ați spus DA la această variantă. Ce s-a schimbat?”

La întrebarea directă a președintelui Nicușor Dan, sprijinită pe probe audio de netăgăduit, căci la Cotroceni discuțiile se înregistrează dintotdeauna, liderul liberalilor a tăcut jenat.