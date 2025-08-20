Politica Bolojan așteptat în Moldova, potrivit presei din republica vecină. Guvernul României nu confirmă vizita







Premierul Ilie Bolojan este așteptat, la sfârșitul acestei săptămâni, într-o vizită de lucru în Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.MD, care citează ”surse politice de la București”. Guvernul României nu confirmă informația, potrivit Departamentului de Comunicare al Palatului Victoria.

Ar fi prima vizită oficială în Republica Moldova a lui Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al România. Ultima vizită oficială a lui Ilie Bolojan în țara vecină a fost în calitate de președinte al României.

Autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a agendei întâlnirilor, potrivit jurnaliștilor moldoveni.

Vizita urmează să includă întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Chișinău, însă calendarul detaliat nu a fost încă făcut public, mai spus ei.

Departamentul de Comunicare al Guvernului nu confirmă vizita.

”Nu există programată, până în prezent, o vizită oficială în Republica Moldova. (...) Vom anunța public agenda primului-ministru”, au prrcizat comunicatorii Executivului.

Nici în agenda publică a premierului nu apare programată o astfel de vizită.

Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut câteva zile în Republica Moldova, în concediu, alături de familie.

Șeful statului român a stat alături de omologul său moldovean, președintele Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, un eveniment cu caracter artistic și folcloric ce a atras numeroși vizitatori din ambele țări.

În mai multe imagini, cei doi lideri apar discutând în mijlocul mulțimii, fiind abordați de participanți dornici să obțină fotografii și autografe. Atmosfera a fost una relaxată, iar publicul prezent a profitat de ocazie pentru a interacționa direct cu oficialii, fără bariera protocolului obișnuit.