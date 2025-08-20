Politica

Bolojan așteptat în Moldova, potrivit presei din republica vecină. Guvernul României nu confirmă vizita

Bolojan așteptat în Moldova, potrivit presei din republica vecină. Guvernul României nu confirmă vizitaSursa foto: Președinție
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan este așteptat, la sfârșitul acestei săptămâni, într-o vizită de lucru în Republica Moldova, potrivit publicației Deschide.MD, care citează ”surse politice de la București”. Guvernul României nu confirmă informația, potrivit Departamentului de Comunicare al Palatului Victoria.

Bolojan, așteptat în Moldova la sfârștiul săptămânii

Ar fi prima vizită oficială în Republica Moldova a lui Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru al România. Ultima vizită oficială a lui Ilie Bolojan în țara vecină a fost în calitate de președinte al României.

Ilie Bolojan şi Maia Sandu

Ilie Bolojan şi Maia Sandu/ Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a agendei întâlnirilor, potrivit jurnaliștilor moldoveni.

Vizita urmează să includă întrevederi cu oficiali de rang înalt de la Chișinău, însă calendarul detaliat nu a fost încă făcut public, mai spus ei.

Cod galben de caniculă în România. Temperaturile ating un prag critic
Cod galben de caniculă în România. Temperaturile ating un prag critic
Semnătura Rusiei pe un tratat internațional valorează cât o copeică coclită
Semnătura Rusiei pe un tratat internațional valorează cât o copeică coclită

Palatul Victoria nu confirmă vizita

Departamentul de Comunicare al Guvernului nu confirmă vizita.

”Nu există programată, până în prezent, o vizită oficială în Republica Moldova. (...) Vom anunța public agenda primului-ministru”, au prrcizat comunicatorii Executivului.

Nici în agenda publică a premierului nu apare programată o astfel de vizită.

Republica Moldova, destinație de vacanță pentru președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut câteva zile în Republica Moldova, în concediu, alături de familie.

Sursa foto: Prot TV

Șeful statului român a stat alături de omologul său moldovean, președintele Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, un eveniment cu caracter artistic și folcloric ce a atras numeroși vizitatori din ambele țări.

În mai multe imagini, cei doi lideri apar discutând în mijlocul mulțimii, fiind abordați de participanți dornici să obțină fotografii și autografe. Atmosfera a fost una relaxată, iar publicul prezent a profitat de ocazie pentru a interacționa direct cu oficialii, fără bariera protocolului obișnuit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:47 - Orbán ar vrea un summit UE-Rusia și își susține poziția contra aderării Ucrainei
12:34 - Cod galben de caniculă în România. Temperaturile ating un prag critic
12:27 - Povestea din spatele hitului „Flowers” al lui Miley Cyrus. Are legătură cu fostul soț
12:26 - Vitamina E: de ce este esențială și cum îți dai seama dacă ai deficit
12:16 - Semnătura Rusiei pe un tratat internațional valorează cât o copeică coclită
12:07 - Bărbatul care a tras șase focuri de armă la o terasă din București, reținut

Proiecte speciale