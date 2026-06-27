Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat sâmbătă că el este responsabil pentru accidentul rutier produs joi seară în municipiul Bistrița, precizând că nu a acordat prioritate unui autobuz pe care spune că nu l-a observat.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, despre circumstanțele accidentului și cine se face vinovat de producerea acestuia, Bogdan Ivan a afirmat că impactul s-a produs din vina sa.

„Eu am fost de vină pentru că n-am acordat prioritate unui autobuz pe care efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și, efectiv, nu l-am văzut”, a declarat deputatul PSD.

Imagini cu accidentul, AICI.

Parlamentarul a spus că în autoturism se afla și fiul său în vârstă de trei ani și că accidentul s-ar fi putut încheia mult mai grav.

„Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de trei ani în mașină, am rămas doar cu câteva vânătăi și cu o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie. A fost, repet, vina mea pentru că n-am acordat prioritate acelui autobuz”, a afirmat Bogdan Ivan. Deputatul a precizat că atât el, cât și membrii familiei sale au scăpat fără răni grave.

Accidentul rutier în care a fost implicat fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, a avut loc joi seară, în apropierea Primăriei Bistrița. Potrivit informațiilor apărute la momentul respectiv, Bogdan Ivan se afla la volanul autoturismului, iar în mașină se afla și soția sa.

Autoturismul condus de fostul ministru a intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar. În urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Întrucât nu au existat victime și nici avarii la infrastructura rutieră, cei doi șoferi au încheiat o constatare amiabilă, fără a fi necesară deschiderea unui dosar penal.