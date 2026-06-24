Banca Națională a României a început să introducă în circulație noi serii de bancnote pentru toate cupiurile aflate în uz. Noile exemplare poartă data de „1 februarie 2026” și semnătura noului casier central, fiind distribuite în cadrul procesului periodic prin care bancnotele uzate sunt retrase și înlocuite cu altele nou tipărite.

BNR a anunțat că pune în circulație bancnote pentru toate valorile nominale utilizate în prezent pe piața din România.

„Banca Naţională a României pune în circulaţie bancnote în cupiuri de: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei, care au imprimată pe avers data de „1 februarie 2026” şi care poartă semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a noului casier central, Mugur Tolici”, arată un comunicat al BNR.

Procesul face parte din operațiunile periodice prin care banca centrală retrage din circulație bancnotele deteriorate și le înlocuiește cu exemplare noi.

Potrivit procedurilor aplicate de BNR, bancnotele aflate în circulație sunt verificate cu ajutorul unor echipamente automate de mare viteză.

Aceste sisteme analizează autenticitatea fiecărei bancnote, gradul de uzură și starea fizică a acesteia. Exemplarele care nu mai respectă standardele de calitate sunt eliminate și distruse conform procedurilor stabilite, iar în locul lor sunt introduse bancnote nou tipărite.

Durata de utilizare a unei bancnote diferă în funcție de valoarea nominală și de frecvența cu care aceasta este folosită.

Bancnotele cu valori mici, care circulă mai des în tranzacțiile de zi cu zi, rezistă în general între unu și doi ani. În schimb, bancnotele cu valori mai mari pot rămâne în circulație pentru perioade semnificativ mai lungi.

Menținerea unui numerar aflat în stare bună reprezintă una dintre responsabilitățile băncii centrale.

Potrivit BNR, bancnotele noi oferă un nivel ridicat de siguranță prin utilizarea unor elemente de securitate moderne, mai dificil de falsificat. Printre acestea se numără firele de securitate, cernelurile speciale, filigranele complexe și elementele holografice.

Totodată, existența unor bancnote curate și în stare bună contribuie la menținerea încrederii în moneda națională și facilitează utilizarea acestora în relația cu comercianții și sistemele automate de plată.

Bancnotele deteriorate pot genera dificultăți de verificare și pot provoca întârzieri în procesarea tranzacțiilor.

BNR reamintește că bancnotele autentice, chiar dacă sunt uzate sau deteriorate, pot fi schimbate gratuit. Operațiunea poate fi efectuată atât la ghișeele băncilor comerciale, cât și la unitățile Băncii Naționale a României.

Instituția recomandă ca bancnotele rupte, lipite sau puternic deteriorate să nu mai fie folosite în tranzacții și să fie prezentate pentru preschimbare.

De asemenea, banca centrală atrage atenția că introducerea în circulație a bancnotelor falsificate reprezintă infracțiune și este sancționată potrivit legislației penale. Persoanele care identifică o bancnotă suspectă sunt sfătuite să o predea unei unități bancare sau celei mai apropiate secții de poliție.

BNR arată că administrarea numerarului se realizează după standarde similare celor utilizate în cadrul sistemului european al băncilor centrale. Cele mai recente date publicate de instituție indică faptul că bancnotele de 100 și 200 de lei au cea mai mare pondere în valoarea totală a numerarului aflat în circulație, în timp ce cupiurile de 1 leu și 5 lei sunt tot mai puțin întâlnite.

La sfârșitul anului 2024 se aflau în circulație aproximativ 1,94 miliarde de bancnote, cu o valoare totală estimată la circa 131 de miliarde de lei. În funcție de numărul de exemplare aflate în circulație, structura era următoarea:

bancnotele de 100 lei – aproximativ 28%;

bancnotele de 10 lei – aproximativ 20%;

bancnotele de 50 lei – aproximativ 19%;

bancnotele de 200 lei – aproximativ 13%;

bancnotele de 5 lei – aproximativ 10%;

bancnotele de 1 leu – aproximativ 6%;

bancnotele de 500 lei – aproximativ 3%;

bancnotele de 20 lei – sub 1%.

Datele indică existența a aproximativ 540 de milioane de bancnote de 100 de lei, 390 de milioane de bancnote de 10 lei, 370 de milioane de bancnote de 50 de lei, 250 de milioane de bancnote de 200 de lei, 190 de milioane de bancnote de 5 lei, 120 de milioane de bancnote de 1 leu și aproximativ 60 de milioane de bancnote de 500 de lei.

În schimb, bancnota de 20 de lei, pe care este imprimat portretul Ecaterinei Teodoroiu, rămâne cea mai rară din circulație, existând doar câteva milioane de exemplare.

Un alt aspect evidențiat de datele BNR este că, raportat la populația României, ar reveni peste 100 de bancnote pentru fiecare locuitor. Totodată, dacă toate bancnotele aflate în circulație ar fi așezate cap la cap, lungimea acestora ar depăși de mai multe ori distanța dintre București și New York.