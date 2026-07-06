Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că PSD și PNL trebuie să renunțe la atacurile reciproce și la „liniile roșii” care blochează negocierile pentru formarea noului Guvern. În opinia sa, dialogul și compromisurile sunt singura cale pentru depășirea impasului politic.

Csoma Botond a mai spus că atmosfera dintre principalele partide implicate în negocieri nu s-a schimbat, iar schimbul de replici dure nu face decât să îndepărteze șansele unei înțelegeri.

„Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Eu cred că PNL și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului”, a declarat liderul deputaților UDMR, la un post de radio.

Csoma Botond consideră că toate partidele implicate în negocieri trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să renunțe la pozițiile considerate de neacceptat, pentru a permite formarea unui Executiv.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste șase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să avem un Guvern”, a afirmat acesta.

Liderul UDMR a avertizat că prelungirea disputelor dintre partidele politice riscă să alimenteze nemulțumirea populației și să favorizeze creșterea formațiunilor extremiste.

„Această ceartă ca la grădiniță nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia lor față de autoritățile statului”, a spus Csoma Botond.