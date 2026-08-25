Bitcoin a avut luni, 25 august 2026, una dintre cele mai spectaculoase zile din ultimele luni. Cea mai mare criptomonedă din lume a urcat puternic și a depășit pragul psihologic de 80.000 de dolari, după o revenire care a luat prin surprindere o mare parte a pieței, potrivit publicației Trading Key.

Bitcoin a crescut cu peste 3% într-o singură zi și a atins pentru scurt timp nivelul de 80.000 de dolari, cel mai ridicat din ultimele peste trei luni. Creșterea vine după o perioadă extrem de puternică pentru criptomonedă, care a câștigat aproximativ 25% în numai câteva zile.

Creșterea nu are o singură explicație. Mai mulți factori importanți s-au suprapus și au creat un adevărat efect de domino pe piața criptomonedelor.

Unul dintre cele mai importante motive este decizia Trezoreriei SUA de a majora operațiunile de răscumpărare pentru obligațiunile guvernamentale pe termen lung. Măsura a alimentat speranțele că lichiditatea din piețe ar putea crește și a pus presiune asupra dolarului american.

În astfel de perioade, investitorii tind să caute alternative la moneda americană și la obligațiuni. Aurul și Bitcoin au fost printre principalii beneficiari ai acestui fenomen.

Ascensiunea rapidă a declanșat și un fenomen extrem de important pentru piață: short squeeze.

Pe scurt, mulți investitori pariaseră că Bitcoin va scădea. Când prețul a început însă să urce rapid, aceștia au fost obligați să își închidă pozițiile, ceea ce presupune cumpărarea de Bitcoin. Aceste cumpărări forțate au împins prețul și mai sus.

În ultimele zile, poziții speculative de miliarde de dolari au fost lichidate pe piața cripto, iar această reacție în lanț a accelerat spectaculos raliul.

Un alt semnal urmărit cu atenție este revenirea banilor în fondurile Bitcoin tranzacționate la bursă, cunoscute sub numele de ETF-uri.

Potrivit datelor citate de presa financiară internațională, ETF-urile Bitcoin din SUA au atras aproape 2 miliarde de dolari într-o singură săptămână, unul dintre cele mai puternice semnale de revenire a interesului instituțional din ultimele luni.

Această revenire este importantă deoarece arată că nu doar speculatorii individuali împing piața în sus. Banii instituționali pot susține o creștere mai amplă, dacă fluxurile continuă.

Amploarea mișcării este impresionantă. În mai puțin de o săptămână, Bitcoin a trecut de la zona de aproximativ 64.000 de dolari spre pragul de 80.000 de dolari.

Este una dintre cele mai rapide reveniri ale criptomonedei din ultimii ani și vine după ce Bitcoin trecuse printr-o perioadă dificilă în prima parte a verii. În iunie, moneda digitală coborâse chiar sub 60.000 de dolari.

Entuziasmul are însă și o parte riscantă.

Indicatorii tehnici arată că Bitcoin a intrat într-o zonă considerată de mulți analiști drept „supra-cumpărată”, după creșterea rapidă din ultimele zile. Asta nu înseamnă automat că urmează o prăbușire, dar crește riscul unor corecții bruște, mai ales după o ascensiune atât de accelerată.

Pentru moment, investitorii urmăresc două lucruri esențiale: dacă Bitcoin poate rămâne peste zona de 80.000 de dolari și dacă banii continuă să intre în ETF-urile americane.

După o creștere de aproximativ 25% în numai câteva zile, piața Bitcoin a redevenit una dintre cele mai fierbinți povești ale momentului. Întrebarea este dacă raliul abia începe sau dacă explozia de acum va fi urmată de o corecție la fel de spectaculoasă.