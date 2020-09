Una dintre fostele partenere ale milionarului Alex Bodi a postat două mesaje cu subînțeles, pe care fanii Biancăi Drăgușanu le-au reperat imediat.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a părăsit Bucureștiul la o zi de la despățire, iar azi-noapte, el a ajuns în Monte Carlo, oraș în care a venit în urmă cu câteva zile și Daria Radionova.

Cu doar patru ore înainte ca afaceristul român să se afișeze cu unul dintre bolizii săi în renumitul loc, tânăra a urcat pe Instagram Stories o fotografie pe care era notat mesajul: „You may not see where the path leads, but God does. Trust Him”.

Acest gest, alături de o altă fotografie în dreptul căruia Daria a scris: „Be silent and they become curious”, i-au făcut pe fani să creadă că între ei ar mai putea exista o legătură amoroasă.

Ce a declarat Bianca Drăgușanu imediat după despărțire?

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi.

Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a spus vedeta.

Reacția lui Alex Bodi

bărbatul i-a adresat câteva cuvinte de laudă fostei partenere, spunând că speră că va reuși să găsească un bărbat așa cum își dorește ea.

„Este o femeie deosebită, independentă, plină de viață. Sigur își va găsi un tip cu care să comunice cum vrea ea. (…) Îi doresc mult succes în toate domeniile și să și-o aducă pe fiica ei, Sofia, lângă ea. Atunci va fi cu adevărat fericită”, a declarat Alex Bodi, conform Cancan.