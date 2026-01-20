Berlinale 2026. Lista filmelor aflate în cursa pentru Ursul de Aur
- Bianca Ion
- 20 ianuarie 2026, 20:48
Festivalul Internațional de Film de la Berlin a făcut publică lista filmelor selectate în competiția oficială a celei de-a 76-a ediții, unde se regăsesc producții precum „Rosebush Pruning”, regizat de Karim Aïnouz, cu Riley Keough și Elle Fanning, dar și „Josephine”, cel mai recent film cu Channing Tatum.
22 de producții în competiția principală la Berlinale
În competiția Berlinale din acest an vor intra 22 de filme care vor concura pentru Ursul de Aur și Urșii de Argint. Selecția include un film de debut, o animație și un documentar, iar producțiile provin din 28 de țări. Dintre acestea, 20 sunt premiere mondiale. Nouă titluri sunt semnate sau co-semnate de femei, iar 14 dintre regizori au mai participat anterior la festival, șase dintre ei fiind din nou prezenți în competiția oficială.
Directoarea festivalului, Tricia Tuttle, a descris selecția din acest an drept una extrem de variată din punct de vedere artistic și tematic.
„Am găsit atât de multe lucruri de care să ne îndrăgostim în programul competiţiei din acest an. Şi suntem atât de încrezători în farmecul acestor 22 de filme încât spunem cu îndrăzneală: «dacă nu găsiţi aici ceva de iubit, înseamnă că nu iubiţi cinemaul»! Comedie satirică şi formalistă, gen, thriller psihologic, poveste de dragoste, poveste de iubire de sine, anime, western... aceste 22 de filme demonstrează cât de divers este cinemaul de calitate în 2026. Fiecare dintre ele este realizat cu măiestrie şi îşi îndeplineşte promisiunea artistică. Abia aşteptăm să descoperim filmele care vor primi Ursul de Aur şi Urşii de Argint din partea juriului condus de Wim Wenders în 21 februarie”, a declarat Tricia Tuttle.
Prezențe românești la Berlinale
Aceasta este a doua ediție a festivalului sub conducerea artistică a Triciei Tuttle și se remarcă printr-o orientare internațională puternică. Festivalul va fi deschis de comedia romantică „No Good Men”, semnată de regizoarea afgană Shahrbanoo Sadat, iar celebrul cineast german Wim Wenders va prelua rolul de președinte al juriului, succedându-l pe Todd Haynes.
„No Good Men” este o coproducție germană care se desfășoară într-o redacție din Kabul, în perioada democratică, înainte de revenirea talibanilor la putere, în 2021.
Cinematografia românească este prezentă în mai multe secțiuni ale festivalului. Lungmetrajul „De capul nostru / On Our Own”, cel mai recent film de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat în secțiunea Forum, unde va avea premiera mondială. Totodată, „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, devine primul film românesc inclus în competiția Berlinale Generation, dedicată producțiilor pentru copii.
Așteptări legate de vedetele ediției
După ce ediția precedentă i-a adus la Berlin pe Timothée Chalamet și Robert Pattinson, organizatorii anticipează că vedetele acestei ediții vor proveni în special din secțiunile Panorama și Special Gala. Printre titlurile așteptate se numără debutul internațional al mockumentary-ului „The Moment” al lui Charli xcx, „Brat”, premiera mondială a filmului cu vampiri „The Blood Countess”, cu Isabelle Huppert, și drama istorică „The Weight”, cu Ethan Hawke și Russell Crowe.
Tricia Tuttle, care l-a înlocuit pe Carlo Chatrian în 2025, a afirmat anterior că își propune să apropie Berlinale de modelul Festivalului de la Cannes.
Cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 12–22 februarie 2026.
Lista filmelor selectate pentru competiție
- „At the Sea", de Kornél Mundruczó | cu Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy, SUA/ Ungaria 2026
- „Dao", de Alain Gomis | cu Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis, Fraţa/ Senegal / Guinea-Bissau 2026
- „Dust", de Anke Blondé | with Arieh Worthalter, Jan Hammenecker, Thibaud Dooms, Anthony Welsh, Belgia/ Polonia/ Grecia/ Marea Britanie 2026
- „Etwas ganz Besonderes (Home Stories)", de Eva Trobisch | cu Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm, Germania 2026
- „Everybody Digs Bill Evans", de Grant Gee | with Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf, Irlanda/ Marea Britanie 2026
- „Gelbe Briefe (Yellow Letters)", de İlker Çatak | cu Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin, Germania/ Franţa/ Turcia 2026
- „Josephine", de Beth de Araújo | cu Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy, SUA 2025
- „Kurtuluş (Salvation)", de Emin Alper | cu Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Turcia/ Franţa/ Ţările de Jos/ Grecia/ Suedia/ Arabia Saudită 2026
- „The Loneliest Man in Town", de Tizza Covi, Rainer Frimmel | cu Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider, Austria 2026
- „Meine Frau weint (My Wife Cries)", de Angela Schanelec | cu Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink, Pauline Rebmann, Clara Gostynski, Germania/ Frranţa 2026
- „Moscas (Flies)", de Fernando Eimbcke | cu Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez, Mexic 2026
- „A New Dawn", animaţie de Yoshitoshi Shinomiya | cu Riku Hagiwara, Kotone Furukawa, Japonia/ Franţa 2025
- „Nina Roza", de Genevieve Dulude-de Celles | cu Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev, Canada/ Italia/ Bulgaria/ Belgia 2026
- „Queen at Sea", de Lance Hammer | cu Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt, Marea Britanie/ SUA 2026
- „Rosebush Pruning", de Karim Aïnouz | cu Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson, Italia/ Germania/ Spania/ Marea Britanie 2026
- „Rose", de Markus Schleinzer | cu Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken, Austria/ Germania 2026
- „Soumsoum, la nuit des astres" (Soumsoum, the Night of the Stars), de Mahamat-Saleh Haroun | cu Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane, Franţa/ Ciad 2026
- „À voix basse (In a Whisper)", de Leyla Bouzid | cu Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau, Feriel Chamari, Franţa/ Tunisia 2026
- „Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren (We Are All Strangers)", de Anthony Chen | cu Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim, Singapore 2026
- „Wolfram", de Warwick Thornton | cu Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang, Australia 2025
- „YO Love is a Rebellious Bird", documentar de Anna Fitch, Banker White | cu Yolanda Shea, SUA 2026
- „Yön Lapsi (Nightborn)", de Hanna Bergholm | cu Seidi Haarla, Rupert Grint, Finlanda/ Lituania/ Franţa/ Marea Britanie 2026
