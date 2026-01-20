Berlinale 2026. Lista filmelor aflate în cursa pentru Ursul de Aur

Festivalul Internațional de Film de la Berlin a făcut publică lista filmelor selectate în competiția oficială a celei de-a 76-a ediții, unde se regăsesc producții precum „Rosebush Pruning”, regizat de Karim Aïnouz, cu Riley Keough și Elle Fanning, dar și „Josephine”, cel mai recent film cu Channing Tatum.

În competiția Berlinale din acest an vor intra 22 de filme care vor concura pentru Ursul de Aur și Urșii de Argint. Selecția include un film de debut, o animație și un documentar, iar producțiile provin din 28 de țări. Dintre acestea, 20 sunt premiere mondiale. Nouă titluri sunt semnate sau co-semnate de femei, iar 14 dintre regizori au mai participat anterior la festival, șase dintre ei fiind din nou prezenți în competiția oficială.

Directoarea festivalului, Tricia Tuttle, a descris selecția din acest an drept una extrem de variată din punct de vedere artistic și tematic.

„Am găsit atât de multe lucruri de care să ne îndrăgostim în programul competiţiei din acest an. Şi suntem atât de încrezători în farmecul acestor 22 de filme încât spunem cu îndrăzneală: «dacă nu găsiţi aici ceva de iubit, înseamnă că nu iubiţi cinemaul»! Comedie satirică şi formalistă, gen, thriller psihologic, poveste de dragoste, poveste de iubire de sine, anime, western... aceste 22 de filme demonstrează cât de divers este cinemaul de calitate în 2026. Fiecare dintre ele este realizat cu măiestrie şi îşi îndeplineşte promisiunea artistică. Abia aşteptăm să descoperim filmele care vor primi Ursul de Aur şi Urşii de Argint din partea juriului condus de Wim Wenders în 21 februarie”, a declarat Tricia Tuttle.

Aceasta este a doua ediție a festivalului sub conducerea artistică a Triciei Tuttle și se remarcă printr-o orientare internațională puternică. Festivalul va fi deschis de comedia romantică „No Good Men”, semnată de regizoarea afgană Shahrbanoo Sadat, iar celebrul cineast german Wim Wenders va prelua rolul de președinte al juriului, succedându-l pe Todd Haynes.

„No Good Men” este o coproducție germană care se desfășoară într-o redacție din Kabul, în perioada democratică, înainte de revenirea talibanilor la putere, în 2021.

Cinematografia românească este prezentă în mai multe secțiuni ale festivalului. Lungmetrajul „De capul nostru / On Our Own”, cel mai recent film de ficțiune al regizorului Tudor Cristian Jurgiu, a fost selectat în secțiunea Forum, unde va avea premiera mondială. Totodată, „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, devine primul film românesc inclus în competiția Berlinale Generation, dedicată producțiilor pentru copii.

După ce ediția precedentă i-a adus la Berlin pe Timothée Chalamet și Robert Pattinson, organizatorii anticipează că vedetele acestei ediții vor proveni în special din secțiunile Panorama și Special Gala. Printre titlurile așteptate se numără debutul internațional al mockumentary-ului „The Moment” al lui Charli xcx, „Brat”, premiera mondială a filmului cu vampiri „The Blood Countess”, cu Isabelle Huppert, și drama istorică „The Weight”, cu Ethan Hawke și Russell Crowe.

Tricia Tuttle, care l-a înlocuit pe Carlo Chatrian în 2025, a afirmat anterior că își propune să apropie Berlinale de modelul Festivalului de la Cannes.

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin va avea loc în perioada 12–22 februarie 2026.