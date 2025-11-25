Procesul de la Nurnberg ajunge pe marele ecran. Russell Crowe și Rami Malek, în rolurile principale

O nouă producție cinematografică aduce în prim-plan tensiunea și complexitatea unuia dintre cele mai importante episoade ale secolului XX. Russell Crowe și Rami Malek, doi actori distinși cu Oscar, dau viață unei povești psihologice intense în filmul „Nuremberg”, care va putea fi urmărit în cinematografele din România începând cu 10 decembrie.

„Nuremberg” prezintă față în față un lider nazist și un psiholog militar, relația dintre ei devenind motorul principal al filmului.

Considerat „un candidat redutabil pentru sezonul premiilor”, cu „interpretări magistrale conduse de Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon”, potrivit The Hollywood Reporter, filmul regizat de James Vanderbilt explorează o perioadă istorică definitorie, într-un timp în care „generaţiile trecute de evenimentele celui de-al Doilea Război Mondial se confruntă cu o relaţie din ce în ce mai abstractă cu acesta”.

Pentru James Vanderbilt, interesul pentru subiect s-a născut după ce a descoperit activitatea psihiatrului militar Douglas Kelley într-un articol și în propunerea de carte a autorului Jack El-Hai, viitorul bestseller „The Nazi and the Psychiatrist”.

Întreaga strategie psihologică și politică desfășurată la Nuremberg l-a fascinat, mai ales prin combinația subtilă dintre istorie, vulnerabilitatea minții umane și responsabilitatea juridică fără precedent. Entuziasmat de felul în care cartea lui El-Hai a scos la lumină lupta intelectuală și emoțională dintre Kelley și cei pe care îi evalua – în special Göring, mâna dreaptă a lui Hitler – Vanderbilt și-a propus să dezvolte filmul pornind de la această relație, amplificând apoi perspectiva pentru a cuprinde dimensiunea istorică a momentului.

Russell Crowe a acceptat proiectul imediat. „Întotdeauna mi-am dorit ca rolul lui Göring să fie interpretat de o vedetă de cinema”, spune Vanderbilt. „Ştiam că trebuie să fie fermecător pentru public şi pentru Kelley, deoarece în lumea filmului nostru, Göring pare o vedetă de cinema. George Freeman, care era agentul lui Russell la acea vreme, acum manager, citise scenariul, i-a plăcut foarte mult şi a întrebat dacă îl poate trimite lui Russell. Russell l-a citit şi a acceptat imediat, nici măcar nu am discutat despre asta”.

Relația tensionată dintre locotenent-colonelul Douglas Kelley și Hermann Göring devine nucleul emoțional al filmului. Psihiatrul încearcă să pătrundă mecanismele minții unuia dintre cei mai influenți oameni ai regimului nazist, iar interviurile lor creează un drum sinuos între fascinație, respingere, empatie și condamnare. Acest dialog permanent îi obligă pe cei doi – și pe spectatori – să reflecteze asupra naturii răului, responsabilității individuale și fragilității psihicului uman.

Pentru Russell Crowe, complexitatea rolului a fost o provocare majoră.

„În mare parte, lucrurile care mă atrag sunt cele care mă îngrozesc”, afirmă actorul. „Am răspuns imediat DA la scenariu, dar, în mod curios, am fost şi epuizat emoţional de el. Cum ai putea să încerci să interpretezi un astfel de personaj? Când apare acest tip de întrebare, de obicei asta mă atrage.” Despre Göring, Crowe explică: „Credea că poate să se folosească de oameni şi să controleze naraţiunea. Modul în care funcţionează mintea lui şi felul în care poate prezenta un argument, poate analiza lucrurile pentru tine şi poate spune lucruri atât de rele într-un mod foarte natural îl făceau fermecător în faţa multora”.

Rami Malek adaugă o altă perspectivă asupra confruntării: „Personajul meu se află într-o situaţie pe care o consideră istorică. Ştie că trebuie să se ridice la înălţimea situaţiei şi a responsabilităţii sale, dar este şi fascinat de carisma şi farmecul lui Hermann Göring. Nu se poate abţine să nu încerce să se împrietenească cu el”.

În completare, Crowe avertizează asupra unui adevăr dureros: „Reamintirea că oamenii aceştia sunt fiinţe umane şi că au luat aceste decizii ca un colectiv pentru că puteau face asta cu uşurinţă fără a fi pedepsiţi este un lucru foarte înfricoşător”.

Analizând un episod mai puțin cunoscut în profunzime la vremea respectivă și clarificat abia după moartea lui Kelley, James Vanderbilt își concentrează atenția asupra felului în care răul se poate infiltra în viața de zi cu zi prin ideologii extremiste și prin slăbiciuni umane exploatate abil. Filmul provoacă publicul să își confrunte propriile limite morale, reamintind cât de fragil este echilibrul între comportamentul etic și abis.

După experiența regizorală de la „Truth” (cu Cate Blanchett și Robert Redford) și după o carieră recunoscută ca scenarist și producător („The Amazing Spider-Man”, „Murder Mystery”, „White House Down”, „Suspiria”, „The House With The Clock in its Walls”), Vanderbilt revine în lumina reflectoarelor cu „Nuremberg”.

Filmul prezintă efortul Aliaților – coordonați de procurorul șef al SUA, judecătorul Robert H. Jackson (Michael Shannon), alături de Howie Triest (Leo Woodall), David Maxwell-Fyfe (Richard E. Grant), Gustave Gilbert (Colin Hanks), John Amen (Mark O'Brien) și Burton C. Andrus (John Slattery) – de a pune bazele primului tribunal internațional care să tragă la răspundere regimul nazist pentru atrocitățile sale.

În acest context, Douglas Kelley ajunge să cunoască personal acuzații și intră într-o confruntare psihologică intensă cu Göring, a cărui capacitate de manipulare dezvăluie un adevăr alarmant: indivizii aparent obișnuiți pot produce acte monstruoase.