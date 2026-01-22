Băsescu, despre unirea Republicii Moldova cu România: Mai este timp

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, că unirea Republicii Moldova cu România nu are, în prezent, sprijinul majorității cetățenilor moldoveni, însă o apropiere de Uniunea Europeană reprezintă o direcție corectă și necesară pentru viitorul statului vecin. „Strategia adoptată de Chișinău să meargă înspre Uniunea Europeană pentru moment este foarte bună”, a explicat acesta, la un post TV.

Comentând declarațiile recente ale Maiei Sandu privind lipsa unui consens popular pentru organizarea unui referendum de unire, Băsescu a subliniat realitatea politică și socială de la Chișinău.

„Maia Sandu are cetățenie română, e cetățean român. Ca de altfel și premierul. Tot guvernul de la Chișinău are cetățenie română, toți demnitarii moldoveni au această cetățenie”, a spus acesta, la B1 TV.

Fostul președinte a arătat însă că, deși liderii politici de la Chișinău au relații apropiate cu România, percepția publică din Republica Moldova privind o eventuală unire este diferită.

„Însă în ce are Maia Sandu dreptate este că în momentul de față nu sunt 51% din cetățenii Republicii Moldova care să vrea unirea cu România. Deci procesul a pornit de undeva de la 3% care voiam unirea, acum 48% cetățeni moldoveni care ar vrea unirea cu România. Mai este timp”, a explicat fostul șef de stat.

În același timp, fostul președinte a afirmat că strategia politică urmată în prezent de Chișinău este foarte importantă, respectiv orientarea spre aderarea la Uniunea Europeană. „Strategia adoptată de Chișinău să meargă înspre Uniunea Europeană pentru moment este foarte bună”, a spus acesta.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că subiectul unui referendum privind unirea cu România nu a fost discutat nici de autoritățile moldovene, nici cu liderii europeni.

Maia Sandu a afirmat că ar vota în favoarea unirii cu România dacă un astfel de referendum ar fi organizat. Declarația a provocat o reacție ostilă din partea ministrului rus de Externe, care a spus că un asemenea vot ar pune în pericol statalitatea Republicii Moldova.