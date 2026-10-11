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Bărbat ucis de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie. Autoritățile au evacuat vizitatorii

Bărbat ucis de un tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie. Autoritățile au evacuat vizitatoriitigru / sursa foto: captura X
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat a murit sâmbătă, 10 octombrie 2026, după ce a fost atacat de un tigru în incinta Yorkshire Wildlife Park, un parc zoologic din Doncaster, în comitatul South Yorkshire, Marea Britanie, conform informațiilor furnizate Daily Express. Potrivit poliției, serviciile de urgență au intervenit la fața locului, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 13:35, iar parcul a fost evacuat și închis. Poliția din South Yorkshire a confirmat că familia victimei a fost informată și că anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care bărbatul a ajuns în țarcul tigrilor. Autoritățile au precizat că animalul nu a fost rănit și că nu există un pericol mai larg pentru public.

Cum s-a produs atacul

Conform informațiilor publicate de presa britanică, bărbatul ar fi intrat în incinta în care erau ținuți tigrii. Martorii au relatat că, înainte de incident, acesta părea agitat, însă autoritățile nu au confirmat oficial motivele pentru care a ajuns în țarc.

Într-un comunicat, Poliția din South Yorkshire a precizat că a primit sesizarea la ora 13:35, după ce un bărbat a intrat în incinta tigrilor. Animalul l-a atacat, provocându-i răni grave. Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, dar bărbatul a fost declarat decedat în ciuda eforturilor personalului medical.

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Martorii au relatat că în zonă au fost auzite zgomote asemănătoare unor focuri de armă. Aceste informații au alimentat speculațiile potrivit cărora personalul ar fi încercat să îndepărteze animalul. Poliția a precizat însă că tigrul a rămas nevătămat în urma incidentului. Nu există, în informațiile comunicate oficial, confirmarea că animalul ar fi fost împușcat.

Parcul a fost evacuat, iar ancheta continuă

După atac, conducerea Yorkshire Wildlife Park a activat procedurile de intervenție în caz de urgență. Vizitatorii au fost evacuați, iar parcul a anunțat că va rămâne închis și în ziua următoare.

Reprezentanții instituției au declarat că lucrează împreună cu autoritățile pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Aceștia au subliniat că siguranța vizitatorilor, a angajaților și a animalelor reprezintă o prioritate.

Poliția a transmis și un apel către public, solicitându-le oamenilor să nu distribuie înregistrările video ale atacului care au început să circule pe rețelele sociale. Autoritățile au confirmat că ofițerii se aflau în continuare la fața locului pentru verificări.

Ce se știe despre tigrii de la Yorkshire Wildlife Park

Parcul găzduiește doi tigri de Amur, o subspecie amenințată, originară din regiunile împădurite din estul Rusiei și din zone învecinate. Potrivit relatărilor presei britanice, animalele se numesc Tschuna și Altai.

Tigrii de Amur se numără printre felinele mari protejate, iar conservarea lor presupune programe specializate de îngrijire și reproducere. În cazul incidentului din Doncaster, poliția a precizat că tigrul implicat în atac nu a fost rănit și că a rămas în incinta sa.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice identitatea victimei și nici toate circumstanțele care au precedat atacul.

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