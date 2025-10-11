Bani din România pentru bisericile din Republica Moldova

Republica Moldova. Guvernul României continuă să susţină financiar bisericile ortodoxe din Republica Moldova, aflate sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei.

Mai multe biserici din sudul Republicii Moldova au primit bani din România, care au fost folosiţi pentru reabilitare şi înzestrare cu obiecte de cult.

Finanțările oferite de Guvernul de la Bucureşti prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova fac parte dintr-un proiect prin care România acordă 2.000.000 de euro anual pentru comunitatea ortodoxă a Mitropoliei Basarabiei.

Guvernul de la Bucureşti susţine că prin astfel de proiecte, România continuă să sprijine comunitățile basarabene, păstrând vie credința, limba și tradiția românescă.

Catedrala Episcopală "Sfântul Dumitru" din Cahul a primit un ajutor nerambursabil de 100 de mii de lei românești pentru realizarea icoanelor din iconostas, pictate în stil bizantin autentic.

„Începând cu anul 2024 au demarat pictatul pereților interiori și dotarea locașului de cult cu mobilierul frumos montat. Anul acest a fost adusă catapeasma. Catapeasmă care avea nevoie de nevoie de icoanele, care în prezent împodobesc locul și spațiul liturgic al acestei catedrale”, a declarat TVR Moldova preotul Andrei Apetrei de la Catedrala Episcopală "Sfântul Dumitru" din Cahul.

Mănăstirea Găvănoasa din Cahul a beneficiat de o investiție de 125 de mii de lei româneşti pentru mobilier bisericesc sculptat manual, în tradiție românească.

Finanțări s-au făcut și la bisericile din Giurgiulești și Ghioltosu, unde s-au realizat iconostase și mobilier bisericesc în stil tradițional. Biserica din Chioltosu a primit o finanţare de 250 de lei de la Guvernul României.

Din aceştibani au fost achiziţionate strănile pentru credincioși, scaunele arhierești, trapoadele, strana la cântăreți, cât și strănile din sfântul altar și un baldachin pentru sfintele moaște.

Biserica din Giurgiuleşti a primit 120 de mii de lei româneşti pentru iconostas.

Începând cu anul 2024, Guvernul României aloca anual două milioane de euro pentru bisericele româneşti din stânga Prutului, aflate sub jurisdicţia Mitropoliei Basarabiei.

Proiectele aflate în derulare, care vizează construcția și renovarea de lăcașuri de cult, centre sociale și instituții caritabile din R.epublica Moldova sunt finanţate de Guvernul de la Bucureşti.

„Grație acestui sprijin, toți clericii Mitropoliei Basarabiei sunt angajați ai Patriarhiei Române, beneficiind de aceleași drepturi salariale ca și clericii din România. De asemenea, alocarea anuală de 2 milioane de euro de către Guvernul României a facilitat construirea și renovarea de biserici și centre sociale din Basarabia”, a declarat anterior Înaltpreasfinția Sa Petru, Mitropolit al Basarabiei.

De la declanșarea războiului din Ucraina, tot mai mulți preoți ai Mitropoliei Moldovei, sipusă canonic Patriarhiei Ruse, au trecut la Mitropolia Basarabiei. Iar mitropolitul Moldovei şi al Chişinăului a acuzat România că favorizează migraţia preoţilor.

Anterior, cu referire la plecările preoților la Mitropolia Basarabiei, mitropolitul Vladimir a spus că aceștia sunt lipsiți de discernământ și credință.

În martie 2024, mitropolitul Moldovei Vladimir i-a transmis o scrisoare patriarhului României Daniel, în contextul „migrației” preoților moldoveni la Mitropolia Basarabiei. Mitropolitul Moldovei i-a declarat patriarhului român că „este dureros că salariul oferit influențează percepția asupra naționalității”. Detalii.

În aceeaşi lună, patriarhul român Daniel menționat că toți clericii ortodocși din Republica Moldova care revin la Mitropolia Basarabiei sunt „clerici canonici și credincioși binecuvântați”.

În ultimii ani Mitropolia Moldovei a fost implicată în campanii politice pro-Kremlin, transformând amvonul bisericii într-o tribună electorală mascată. În ultimele luni, mai mulți ierarhi și preoți au susținut indirect candidați pro-ruși și au promovat mesaje anti-UE.