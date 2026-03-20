Banca Transilvania extinde serviciile pentru diaspora românească: conturi 100% online și campanie de cashback prin BT Pay (P)

Banking-ul nu mai înseamnă de mult drumuri lungi și anevoioase spre sucursale sau agenții, în cadrul unui orar de multe ori rigid. În vremuri actuale, timpul a devenit tot mai prețios, așa că soluțiile de banking la distanță prind repede. Iar românii, oriunde s-ar afla, îmbrățișează inovațiile și le includ cu success în viețile lor.

În acest context, Banca Transilvania (BT) a lansat inițiativa digitală Hello, BT Pay! destinată românilor din străinătate, facilitând accesul la servicii bancare românești direct de pe telefonul mobil.

Prin intermediul aplicației BT Pay, cetățenii din diaspora își pot deschide acum conturi 100% online, beneficiind de avantaje financiare și comisioane zero.

Potrivit reprezentanților băncii, persoanele care își deschid un cont online și instalează aplicația BT Pay până la data de 23 martie 2026 pot participa la o campanie de tip cashback.

Avantajele nu se opresc aici. Clienții care emit un card în euro și efectuează plăți până la data de 31 mai vor primi înapoi 5% din valoarea tranzacțiilor, în limita a 100 de euro.

O atenție deosebită este acordată românilor din Italia, unde BT activează de 12 ani prin sucursala din Roma. Aplicația BT Pay Italia oferă acum cont IBAN italian, permițând încasarea salariilor locale fără comisioane suplimentare. Printre beneficiile dedicate se numără livrarea gratuită a cardului fizic în Italia și cinci retrageri gratuite pe lună de la orice ATM. Modalitatea de access e simplă: descarci gratuit aplicatia BT Pay, selectezi Italia ca țară de rezidență și urmezi toți pașii pentru a te bucura de toate beneficiile (detalii, pe site).

Pentru restul Europei, Banca Transilvania asigură livrarea gratuită a cardurilor în țări precum Spania, Germania, Marea Britanie sau Republica Moldova. Serviciile incluse în aplicație vizează gestionarea facturilor, schimbul valutar în timp real și emiterea asigurărilor de călătorie direct din interfața digitală.

Mai precis, în BT Pay poți să îți deschizi cont și să ai cardul tău virtual în LEI, EUR sau USD, îți gestionezi simplu facturile la telefonie, gaz, curent și alți furnizori, cu plăți automate din cardul BT sau prin scanare direct în aplicație. Ba mai mult, ești ghidat direct din aplicație către asigurarea de călătorie optima, chiar și pentru un an de zile, sau poți pune bani deoparte direct din secțiunea “Economii”.

Așadar, banking-ul nu se oprește la închiderea programului băncilor fizice din țară sau străinătate. Pentru că BT Pay este mereu la îndemâna ta, pentru a trimite bani oricui vrei, prin IBAN sau direct pe numărul de telefon

NU UITA! Aplică pe site-ul BT, pe pagina dedicată campaniei pentru diaspora (https://diaspora.bancatransilvania.ro/cont-online), descarcă BT Pay și deschide-ți un cont 100% online la BT până pe 23 martie 2026 - ZERO comision deschidere și administrare cont și card.