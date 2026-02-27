Parteneriatul dublu Banca Transilvania – McLaren Mastercard Formula 1 ® Team: BT, în prim-plan la două curse în sezonul 2026 al Formulei 1

După interesul de anul trecut, Banca Transilvania își extinde parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru o cursă adițională, Marele Premiu al Austriei 2026 (Spielberg), din 26-28 iunie. Prezența BT la Marele Premiu al Ungariei, de la Hungaroring, unde banca românească și-a făcut debutul în 2025, se va menține și în acest an.

Extinderea colaborării dintre Banca Transilvania și McLaren Mastercard Formula 1® Team pentru sezonul 2026 nu este doar o mișcare strategică pe plan internațional, ci și o oportunitate directă pentru clienții băncii.

Pentru aceștia, BT a pregătit în acest an surprize și beneficii exclusive, premii dedicate sau experiențe personalizate în cadrul activităților asociate parteneriatului. Obiectivul este de a crea experiențe memorabile, care să combine pasiunea pentru sport cu valoarea adăugată a serviciilor financiare premium. Toate acestea vor fi dezvăluite la timpul potrivit.

”Ne bucurăm să extindem parteneriatul nostru cu Echipa McLaren Mastercard Formula 1®, în Austria și Ungaria. Este încă o oportunitate de a aduce Banca Transilvania și România într-un context internațional puternic, conectat la performanță și inovație la cel mai înalt nivel. Pentru clienții noștri, parteneriatul înseamnă atât mândria acestei realizări, cât și acces la experiențe premium inspirate din McLaren”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Prin participarea la două etape ale Marelui Circ în 2026, BT își consolidează prezența într-un context internațional puternic, conectat la excelență și inovație la cel mai înalt nivel.