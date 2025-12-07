Băluță atacă declarațiile premature de câștig: Este nedemocratic și ilegal

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a condamnat gestul unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea votului. Băluță a catalogat această acțiune drept ilegală și contrară spiritului democratic, subliniind totodată necesitatea respectului între competitori și importanța participării alegătorilor la urne.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect”, a afirmat Băluță în postarea sa. Candidatul social-democrat a spus că declarațiile premature de câștig sunt „nedemocratice și ilegale” și că induc în rândul cetățenilor ideea că alți competitori ar fi irelevanți.

„Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal”, a adăugat Băluță.

El i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot. „Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă democrație”, a transmis primarul Sectorului 4.

În final, Băluță a făcut un apel la competitori să respecte regulile procesului electoral și să aștepte până la încheierea votului pentru a declara rezultate. „Haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, a subliniat acesta.

Scrutinul pentru Primăria Capitalei din acest an îi are în cursă pe mai mulți candidați: Cătălin Drulă (USR), fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii; Ciprian Ciucu (PNL), primar al Sectorului 6; Anca Alexandrescu (Alianța Electorală „Dreptate pentru București”), jurnalist; George Burcea (POT), actor; Gheorghe Floarea (PNȚMM), inginer și antreprenor; Daniel Băluță (PSD), medic stomatolog și primar al Sectorului 4; și alți independenți sau reprezentanți ai unor formațiuni mai mici, precum Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român) sau Oana Crețu (PSDU).

De asemenea, mai mulți candidați și-au retras candidatura sau au fost respinși de Biroul Electoral, printre care Vlad Gheorghe, Eugen Teodorovici și Makaveli (Alexandru Zidaru).