Politica

Băluță atacă declarațiile premature de câștig: Este nedemocratic și ilegal

Comentează știrea
Băluță atacă declarațiile premature de câștig: Este nedemocratic și ilegalDaniel Băluță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a condamnat gestul unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea votului. Băluță a catalogat această acțiune drept ilegală și contrară spiritului democratic, subliniind totodată necesitatea respectului între competitori și importanța participării alegătorilor la urne.

Băluță, un nou atac în ziua alegerilor

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect”, a afirmat Băluță în postarea sa. Candidatul social-democrat a spus că declarațiile premature de câștig sunt „nedemocratice și ilegale” și că induc în rândul cetățenilor ideea că alți competitori ar fi irelevanți.

„Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal”, a adăugat Băluță.

I-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot

El i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot. „Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă democrație”, a transmis primarul Sectorului 4.

Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle
Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle
Prezența la vot, în București, 31,5%, cu o oră înainte de închiderea urnelor
Prezența la vot, în București, 31,5%, cu o oră înainte de închiderea urnelor

În final, Băluță a făcut un apel la competitori să respecte regulile procesului electoral și să aștepte până la încheierea votului pentru a declara rezultate. „Haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”, a subliniat acesta.

Daniel Băluță

Daniel Băluță. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Candidații la Primăria Capitalei

Scrutinul pentru Primăria Capitalei din acest an îi are în cursă pe mai mulți candidați: Cătălin Drulă (USR), fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii; Ciprian Ciucu (PNL), primar al Sectorului 6; Anca Alexandrescu (Alianța Electorală „Dreptate pentru București”), jurnalist; George Burcea (POT), actor; Gheorghe Floarea (PNȚMM), inginer și antreprenor; Daniel Băluță (PSD), medic stomatolog și primar al Sectorului 4; și alți independenți sau reprezentanți ai unor formațiuni mai mici, precum Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român) sau Oana Crețu (PSDU).

De asemenea, mai mulți candidați și-au retras candidatura sau au fost respinși de Biroul Electoral, printre care Vlad Gheorghe, Eugen Teodorovici și Makaveli (Alexandru Zidaru).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:48 - Incident grav la o gradiniță din Neamț. Copiii au început să urle
20:42 - Prezența la vot, în București, 31,5%, cu o oră înainte de închiderea urnelor
20:34 - Metaloglobus - Farul, 2-1. Echipa lui Hagi, învinsă ultima clasată în Superliga
20:27 - Șofer beat și fără permis, reținut după ce a fugit de polițiști și și-a lăsat mașina în albia unui râu
20:24 - George Simion, apel pe ultima sută de metri. Să iasă lumea la vot
20:21 - Alegeri 2025: buletine problematice, comportament agresiv și suspiciuni de corupere

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale