Bacalaureat 2026. Programul complet al probelor și simulărilor. Document

Bacalaureat 2026. Programul complet al probelor și simulărilor. DocumentBacalaureat . Sursa foto: Arhiva EVZ
Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin pentru organizarea examenului de Bacalaureat 2026, care include calendarul propus al probelor de competențe, al probelor scrise și al simulărilor. Probele sunt programate după încheierea cursurilor clasei a XII-a, în sesiunea iunie-iulie.

Evaluarea competențelor

Calendarul propus de desfăşurare a Bacalaureatului 2026, sesiunea iunie - iulie, este următorul:

-Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A): 8-10 iunie

-Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B): 10-11 iunie

-Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C): 11-12 iunie

-Competențe digitale (proba D): 15-17 iunie

Probele scrise

-Limba și literatura română (E.a): 29 iunie

-Proba obligatorie a profilului (E.c): 30 iunie

-Proba la alegere a profilului și specializării (E.d): 2 iulie

-Limba și literatura maternă (E.b): 3 iulie

-Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00-18:00): 7 iulie

-Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor: 8-9 iulie

-Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor: 13 iulie

Simularea Bacalaureatului 2026:

Limba și literatura română (E.a): 23 martie

Proba obligatorie a profilului (E.c): 24 martie

Proba la alegere a profilului și specializării (E.d): 25 martie

Limba și literatura maternă (E.b): 26 martie

Comunicarea rezultatelor: 16 aprilie

Vizualizarea lucrărilor, permisă înainte de contestații

Ministerul Educației a precizat că, pentru probele scrise, se menține prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Această regulă se aplică atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.

Proiectul poate fi consultat AICI.

