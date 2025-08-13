Bacalaureat 2026. Programul complet al probelor și simulărilor. Document
- Maria Dima
- 13 august 2025, 07:49
Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin pentru organizarea examenului de Bacalaureat 2026, care include calendarul propus al probelor de competențe, al probelor scrise și al simulărilor. Probele sunt programate după încheierea cursurilor clasei a XII-a, în sesiunea iunie-iulie.
Evaluarea competențelor
Calendarul propus de desfăşurare a Bacalaureatului 2026, sesiunea iunie - iulie, este următorul:
-Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A): 8-10 iunie
-Competențe lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B): 10-11 iunie
-Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C): 11-12 iunie
-Competențe digitale (proba D): 15-17 iunie
Probele scrise
-Limba și literatura română (E.a): 29 iunie
-Proba obligatorie a profilului (E.c): 30 iunie
-Proba la alegere a profilului și specializării (E.d): 2 iulie
-Limba și literatura maternă (E.b): 3 iulie
-Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00-18:00): 7 iulie
-Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor: 8-9 iulie
-Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor: 13 iulie
Simularea Bacalaureatului 2026:
Limba și literatura română (E.a): 23 martie
Proba obligatorie a profilului (E.c): 24 martie
Proba la alegere a profilului și specializării (E.d): 25 martie
Limba și literatura maternă (E.b): 26 martie
Comunicarea rezultatelor: 16 aprilie
Vizualizarea lucrărilor, permisă înainte de contestații
Ministerul Educației a precizat că, pentru probele scrise, se menține prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Această regulă se aplică atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.
