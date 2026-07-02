Azilele din Bihor. Va fi Viorel Pașca pentru Bolojan ce a fost Denise Rifai pentru Ciucu? PNL fierbe

Ilie Bolojan se află în mijlocul cercului de foc. Grindeanu îl presează să semneze, președintele Dan a sugerat că premierul demis l-a mințit la negocieri, PNL a început să fiarbă în teritoriu dar și la nivel central, procurorii l-au săltat pe Bunul samaritean al județului Bihor, lăsat de el și autoritățile locale să-și dezvolte ilegal o afacere cu azile de bătrâni. Va reuși Bolojan să stingă flăcările din jurul său?

În interiorul Partidului Naționa Liberal ieri, 1 iulie, s-au înregistrat primele mișcări seismice mai serioase după anunțul de excludere a unor membri marcanți care au susținut că Adrian Veștea, colegul lor, ar trebui susținut ca premier.

Nemulțumirile, unele semnalate de surse din interiorul PNL, au apărut și ca urmare a deciziei de ieri a instanței Tribunalului București, care a suspendat hotărârea Consiliului Național al PNL de organizare a Congresului Extraordinar.

Gruparea liderilor excluși a înregistrat o primă victorie, dar va exista și apel. A fost însă un prilej ca lui Ilie Bolojan să i se pună în față, din nou, toate măsurile pe care le-a luat și care au produs nemulțumiri în rândul românilor, dar pe care premierul demis și rămas în Palatul Victoria nu pare că le-a înțeles. Sau e destul de încăpățânat ca să nu recunoască faptul că a mers într-o direcție greșită.

Liberalul Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a fost unul dintre exclușii care a punctat că Reforma lui Bolojan nu se știe pe cine ajută atâta timp cât „România e la un pas de junk”. Thuma a reafirmat ceea ce au tot semnalat analiștii economici în atenționările lor: reformele promovate de Ilie Bolojan nu au avut efectele promise.

Știm cu toții că majorarea de TVA, taxe, impozite, tăieri de indemnizații de la mame și persoanele cu handicap, scumpirile alimentelor, blocajele multor investiții i-au adus lui Bolojan porecla de „Ilie Sărăcie”, iar pe sindicaliști i-au scos în stradă la proteste.

Politica reformatoare a premierului Bolojan a creat, tot ieri, un scandal major la Timișoara, unde 200 de angajați ai primăriei au fost concediați de Dominic Fritz, în urma indicațiilor date de șeful guvernului. Oamenii au dat Primăria Timișoara în judeactă și au câștigat în prima instanță. Primarul Fritz i-a expediat acasă, motivând că a făcut apel și va aștepta decizia definitivă.

Sunt lucruri disparate, dar toate sunt consecințe ale unei strategii politice care ne-a dus în gard. Până și chestia cu scăderea deficitului e un fel de pânză pe ochi, ca să nu vedem strategia slabă a guvernării. Totul s-a făcut pe spinarea noastră, a contibuabililor.

Desigur că ai un deficit mai mic, dacă ai tăiat banii de investiții, ai blocat indexarea pensiilor, ai făcut concedieri din aparatul bugetar, ai mărit taxele etc. Peste toate aceste „beneficii” trebuie să traversăm vara fără guvern legitim?

Piticii din grădina liberală

Ultimele decizii și declarații ale conducerii PNL au produs consternare la nivelul mai multor organizații locale. Sunt liberali care au bombănit cu privire la promovarea în funcții a Oanei Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, abia intrați în partid pentru că sunt oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan.

Pe de altă parte, transformarea în liberali a trei parlamentari intrați pe listele SOS și POT a nemulțumit, de asemenea. Cred însă că aberanta declarație a lui Dragoș Pîslaru, lansată ieri, a vrut să acopere cumva, prin așteptate reacții politice virulente, subiectul cu procurorii DIICOT care au descins la azilurile ilegale din județul Bihor, județ administrat ani de zile de Ilie Bolojan. Ba ca primar al Oradei, ba ca președinte al Consiliului Județean și președinte PNL Bihor.

Dragoș Pîslaru, fost lider REPER și actual vicepreședinte PNL, a susținut că a existat un plan premeditat care viza destabilizarea și ruperea din interior a PNL și alipirea la PSD. Conform acestuia, citat de Libertatea, miza întregii operațiuni politice era izolarea conducerii liberale și formarea unei noi majorități guvernamentale. Mori de râs, gândindu-te că Thuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan etc. devin PSD-PNL, aripa tânără!

Va fi Viorel Pașca pentru Bolojan ce a fost Denise Rifai pentru Ciucu?

După ce primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a devenit penal pe motiv de corupție, a bubuit ancheta DIICOT în județul Bihor, unde s-a descoperit că Viorel Pașca a construit mai multe case ca să găzduiască în ele persoane nevoiașe, bătrâni abandonați și bolnavi.

Deja se știe că azilele înființate de Pașca și familia lui nu aveau autorizație pentru a desfășura astfel de activitități sociale, inclusiv cu profil medical și că afacerea a fost tolerată de toate autoritățile responsabile. Mai ales înmormântarea pe un câmp de lângă cimitir a peste 1.000 de persoane a uluit de-a dreptul!

Viorel Pașca nu are studii înalte, nu s-a învârtit prin niciun partid, dar a reușit să-și creeze o rețea stufoasă prin care își racola persoanele bolnave și neajutorate din mai multe județe ale țării. A început în 2008, când a luat din Spitalul Județean din Oradea 11 persoane abandonate și le-a dus într-o casă din satul Dumbrava.

De-a lungul anilor și-a dezvoltat afacerea caritabilă la niște proporții incredibile, sub ochii tuturor autorităților, inclusiv a lui Ilie Bolojan care era președintele CJ Bihor. Acesta a venit în timul campaniei electorale ca să-l susțină pe primarul comunei Holod de care aparține și satul Dumbrava. Unul dintre fiii lui Pașca, Emanuel Viorel Pașca, este viceprimar la Holod, așa se poate explica și faptul că tatăl a ridicat vreo 7 case în sat.

Adept al cultului penticostal, Viorel Pașca s-a bucurat de sprijin din partea acestei comunități. A trecut mereu peste tot felul de acuzații și e limpede că a fost protejat de toate instituțiile statului cu respnsabilități. Până și Dragoș Pâslaru, pe vremea în care era ministrul Muncii (2016) a aflat despre acei bătrâni din Dumbrava și spune că i-a propus lui Pașca să intre în legalitate, dar acesta a refuzat. Nici el, ca ministru, nu a mai făcut nimic, niciun demers în concordanță cu lege.

În cei aproape 20 de ani de când patronează azilele, Viorel Pașca e limpede că a lucrat în cârdășie cu autoritățile județului. Inclusiv Poliția Județeană a închis ochii când a fost sesizată. Nu putem să excludem că, în ancheta procurorilor DIICOT, Viorel Pașca nu va scrie pagini întregi de declarații cum a făcut Denise Rifai în cazul Ciucu.