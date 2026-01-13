International

Ayatollahul Ali Khamenei, mesaj de amenințare către SUA, în limba rusă

Ayatollahul Ali Khamenei, mesaj de amenințare către SUA, în limba rusă
În contextul protestelor naționale în escaladare și al amenințărilor verbale venite din partea administrației Trump, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis un avertisment către Statele Unite de pe un cont neobișnuit — unul în limba rusă de pe platforma X.

Potrivit analiștilor, alegerea limbii reflectă apropierea crescândă a Teheranului de Moscova, pe măsură ce presiunea asupra regimului se intensifică.

Într-o postare datată 11 ianuarie, Khamenei a scris în rusă: „Statele Unite astăzi fac o greșeală în abordarea lor față de Iran.” Câteva ore mai târziu, a urmat un al doilea mesaj, tot în limba rusă, avertizând că americanii au suferit înfrângeri anterior din cauza „greșelilor de calcul” și că vor experimenta din nou rezultate similare din cauza „planificării eronate”.

Reacții și interpretări ale mesajului

Ksenia Svetlova, directoare executivă a Regional Organization for Peace, Economy and Security (ROPES) și asociată a Chatham House, a declarat pentru Fox News Digital că alegerea limbii este semnificativă, chiar dacă traducerea pare aproximativă.

„Aceasta este o rusă proastă. Se pare că a fost tradusă cu Google Translate, nu de un om,” a afirmat Svetlova.

Ea a adăugat că utilizarea contului în limba rusă nu este surprinzătoare, având în vedere apropierea crescută între Iran și Rusia în ultimii ani.

Proteste interne și reacția internațională

Mesajul lui Khamenei a venit în contextul unei crize interne profunde în Iran. Potrivit organizației de drepturile omului HRANA, cel puțin 544 de persoane au fost ucise în proteste naționale, iar zeci de cazuri suplimentare sunt încă în curs de investigare.

Grupul de opoziție NCRI susține că numărul deceselor este mult mai mare — peste 3.000 — însă cifrele exacte rămân dificil de verificat, mai ales în contextul întreruperilor de internet impuse de autorități.

Președintele american Donald Trump a criticat intens situația din Iran, declarând: „Se pare că începe să se întâmple asta. Și par să fie niște oameni uciși care nu ar trebui să fie uciși. Aceștia sunt violenți. Dacă îi numiți lideri, nu știu dacă sunt lideri sau pur și simplu conduc prin violență. Dar privim lucrurile foarte serios.”

El a mai adăugat că SUA „caută opțiuni foarte puternice” în răspuns la evenimentele din Iran.

Diplomație și relațiile cu Rusia

În paralel, autoritățile iraniene au menținut deschise canale diplomatice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a afirmat că comunicarea dintre ministrul de externe Abbas Araghchi și trimisul special american Steve Witkoff rămâne activă, potrivit Axios.

Analiștii subliniază însă că mesajul în limba rusă al lui Khamenei arată unde consideră Iranul că se află cel mai de încredere partener strategic.

Rusia joacă un rol esențial pentru Teheran, în special prin dependența Moscovei de dronele și echipamentele militare furnizate de Iran în războiul din Ucraina. Svetlova a explicat: „Ei depind de Iran — în special de producția militară, dronele și rachetele balistice. Au nevoie de acestea pentru a-și continua războiul împotriva Ucrainei.”

Consecințe și context regional

Colaborarea cu Rusia a generat totuși critici interne în Iran, în special după conflictul de 12 zile cu Israel, când mulți iranieni au acuzat Moscova că nu a oferit sprijin.

În același timp, Rusia, cu poziția sa globală restrânsă și cu vechii aliați slăbiți sau răsturnați, depinde tot mai mult de Teheran, chiar dacă nu comentează în mod public asupra protestelor din Iran.

Potrivit expertei Svetlova, mesajul în rusă al lui Khamenei poate fi interpretat ca un semnal atât pentru Washington, cât și pentru Moscova, că Iranul își vede confruntarea cu Statele Unite ca parte a unui front comun cu președintele Vladimir Putin.

Proiecte speciale