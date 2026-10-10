Un avion transatlantic al companiei American Airlines, care lega Madridul de Dallas, a fost deviat către New York după ce șase dintre cele opt toalete ale aeronavei au încetat să funcționeze în timpul călătoriei, potrivit Fox News.

Incidentul s-a produs pe 6 octombrie, iar avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy, unde a fost verificat de echipa de mentenanță.

Zborul AA37 plecase din Madrid, Spania, cu destinația Aeroportul Internațional Dallas Fort Worth, Texas.

Potrivit companiei aeriene, decizia de deviere a fost luată din cauza unei probleme la toaletele aeronavei. Doar două dintre cele opt toalete mai puteau fi folosite de pasageri, conform informațiilor apărute după incident.

Problema a fost confirmată și în comunicațiile dintre piloți și controlorii de trafic aerian, înregistrate și publicate de platforma LiveATC.net. Întrebat de controlor dacă doar două toalete mai erau funcționale, pilotul a confirmat situația.

După aterizarea la New York, aeronava a fost supusă unei inspecții tehnice. American Airlines a precizat că avionul a aterizat normal și și-a reluat ulterior cursa către Dallas, după verificările de întreținere.

Compania le-a cerut scuze pasagerilor pentru inconvenientele provocate și a transmis că nu dorește să perturbe planurile de călătorie ale clienților.

Steven Arroyo, fost căpitan de linie și expert în aviație, a explicat că decizia piloților a ținut cont de confortul și igiena pasagerilor. Potrivit acestuia, cozile lungi la toalete pot ridica și probleme de siguranță, în special dacă se aprinde semnalul pentru centurile de siguranță în timpul zborului.

Expertul a mai arătat că, în cazul unui zbor internațional care trebuie deviat în Statele Unite, alegerea unui aeroport cu servicii vamale și de imigrare facilitează intervenția echipelor tehnice.

Incidentul a generat discuții online, unde călătorii au relatat experiențe similare cu toalete defecte la bord. Într-unul dintre cazurile povestite, pasagerii au fost avertizați că avionul ar putea fi deviat dacă se defecta încă o toaletă.