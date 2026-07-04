Mai multe avioane de luptă ungare aparținând NATO au fost ridicate sâmbătă de la sol la granița dintre România și Ungaria, potrivit agenție maghiare MTI.

Ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare s-a petrecut după ce un avion de pasageri înmatriculat în China nu a reușit să stabilească contactul cu controlorii de trafic aerian din România.

Ministrul Apărării din Ungaria, Romulusz Ruszin-Szendi, a anunțat incidentul pe Facebook.

Potrivit acestuia, avioanele QRA (Quick Reaction Alert) au fost activate la ora 13:42, după ce un Airbus A350 care efectua o cursă din Hong Kong către Londra a pierdut contactul radio cu controlorii civili de trafic aerian din România, în timp ce se afla încă în spațiul aerian românesc.

Avioanele NATO din Ungaria au decolat la ora 13:51 și au interceptat vizual aeronava chineză în apropierea graniței cu Ungaria. După semnalizarea vizuală, echipajul avionului de pasageri chinezesc a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

Ulterior, avioanele NATO s-au întors la baza aeriană din Kecskemet.

Incidentul a fost gestionat rapid și fără consecințe, precizează autoritățile maghiare.

Situațiile în care aeronavele civile pierd temporar contactul cu turnul de control nu sunt rare, dar protocolul NATO impune verificarea imediată a oricărei amenințări potențiale la adresa spațiului aerian aliat.

Misiunea QRA reprezintă o componentă importantă a apărării aeriene NATO, asigurând o reacție rapidă în cazul apariției unor situații neașteptate. Avioanele de luptă ungare sunt pregătite permanent pentru astfel de intervenții, menținând o stare de alertă ridicată la frontiera estică a Alianței.

Evenimentul de sâmbătă subliniază importanța cooperării strânse între statele membre NATO, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice actuale și al traficului aerian intens din regiune.

Până în acest moment nu au fost făcute publice alte detalii despre incident de către autoritățile române sau cele ungare.